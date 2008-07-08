پوشیدن لباسهای تنگ با رنگهای زننده در عربستان ممنوع شد

ممنوعیت پوشیدن لباسهای تنگ با رنگهای زننده در عربستان

شورای اتاقهای تجاری صنعتی عربستان اخیرا پوشیدن لباسهای تنگ با رنگهای زننده و یا تیشرتهایی که دارای الفاظ و تصاویر ناپسند هستند را در این کشور ممنوع اعلام و اظهار داشت این لباسها که منجر به اشاعه مدهای مفتضحانه میان جوانان می شود و منافی ارزشهای اسلامی و اخلاقی است، باید به سرعت از بازارهای این کشور جمع آوری شوند.

برگزاری جشنواره پیامبر از سوی زنان

جشنواره " یاری پیامبر اکرم (ص)" از سوی بخش زنان مجمع جهانی جوانان مسلمان در ریاض آغاز شد. این جشنواره که شامل سخنرانی، سرودهای دینی، فیلمهای مستند، همچنین برگزاری بازارهای خیریه، نمایشگاه کتاب و مطبوعات است، تا فردا چهارشنبه 19 تیرماه ادامه دارد.

بررسی مبارزه با افزایش قیمت مواد غذایی در اجلاس سران دی 8

عبدالله احمد بدای نخست وزیر مالزی دیروز اعلام کرد از اجلاس سران کشورهای عضو گروه " دی – 8" درخواست می کند تا در تأمین نیازهای غذایی مردم به ویژه مسلمانان سهیم شده و راهکارهایی برای مبارزه با افزایش قیمت مواد غذایی ارائه کنند.

نخست وزیر استرالیا خواستار لغو اعتصاب اتحادیه حمل و نقل هنگام حضور پاپ شد

به دنبال تهدید اتحادیه اتوبوسها و قطارهای نیوساوت ولز مبنی بر متوقف کردن فعالیت های خود در روز سفر رسمی پاپ به سیدنی برای مراسم روز جهانی جوانان کاتولیک ، نخست وزیر استرالیا از تمام واحدهای صنعتی و اتحادیه ها خواست مناقشات داخلی را فراموش کرده و با احترام از رهبر کاتولیکهای جهان استقبال کنند. اتحادیه حمل و نقل این کشور خواستار افزایش 5 درصد دستمزد کارکنان خود است درحالی که دولت این افزایش را کمتر از میزان مورد درخواست آنها درنظر گرفته است.

زنان انگلیکن سرانجام اسقف می‌شوند

کلیسای انگلیکن سرانجام اجازه اسقف شدن زنان را صادر می کند اما پیش از آن می خواهد راهبردهایی را برای آرام کردن افرادی که به این امر اعتراض دارند را بررسی کند. شورای عمومی کلیسای دیروز دوشنبه 17 تیرماه تصمیم گرفت تا سنت اسقف شدن مردان را براندازد.