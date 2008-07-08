مسئول گزینش طرح فرهنگی تبلیغی شبیران جوان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم ضمن اعلام جزئیات این طرح اظهار داشت: در سال‌ نوآوری و شکوفایی برای اولین بار در سطح کشور به همت و ابتکار دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و با هدف ترویج و تبلیغ احکام و معارف اسلامی در ایام تابستان، طلاب غیر ملبس برنامه‌های تبلیغی گسترده‌ای را برای جوانان و اقشار مختلف جامعه برگزار خواهند کرد.



حجت‌الاسلام عباس هژبر با بیان اینکه ثبت نام از طلاب تا 20 مردادماه ادامه خواهد داشت یادآور شد: متقاضیان ثبت نام در این طرح باید حداقل مدرک قبولی پایه پنجم حوزه علمیه را داشته باشند و با در دست داشتن مدارک(کپی شناسنامه، تأییدیه اخلاقی و دو قطعه عکس) به مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات واقع در کوچه 21 صفاییه مراجعه کنند و در این امر تبلیغی مشارکت داشته باشند.



حجت‌الاسلام هژبر در پایان گفت: این دوره به صورت آزمایشی برگزار می‌شود و در ماه مبارک رمضان به صورت گسترده و با برنامه‌ریزی دقیق‌تری طلاب غیر معمم را برای تبلیغ به مناطق مختلف کشور اعزام خواهیم کرد.