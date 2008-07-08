مسئول گزینش طرح فرهنگی تبلیغی شبیران جوان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم ضمن اعلام جزئیات این طرح اظهار داشت: در سال نوآوری و شکوفایی برای اولین بار در سطح کشور به همت و ابتکار دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و با هدف ترویج و تبلیغ احکام و معارف اسلامی در ایام تابستان، طلاب غیر ملبس برنامههای تبلیغی گستردهای را برای جوانان و اقشار مختلف جامعه برگزار خواهند کرد.
حجتالاسلام عباس هژبر با بیان اینکه ثبت نام از طلاب تا 20 مردادماه ادامه خواهد داشت یادآور شد: متقاضیان ثبت نام در این طرح باید حداقل مدرک قبولی پایه پنجم حوزه علمیه را داشته باشند و با در دست داشتن مدارک(کپی شناسنامه، تأییدیه اخلاقی و دو قطعه عکس) به مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات واقع در کوچه 21 صفاییه مراجعه کنند و در این امر تبلیغی مشارکت داشته باشند.
حجتالاسلام هژبر در پایان گفت: این دوره به صورت آزمایشی برگزار میشود و در ماه مبارک رمضان به صورت گسترده و با برنامهریزی دقیقتری طلاب غیر معمم را برای تبلیغ به مناطق مختلف کشور اعزام خواهیم کرد.
قم - خبرگزاری مهر: با اهتمام دفتر تبلیغات اسلامی از این پس طلاب غیر ملبس نیز به عنوان مبلغ دینی به نقاط مختلف کشور برای تبلیغ اعزام میشوند.
مسئول گزینش طرح فرهنگی تبلیغی شبیران جوان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم ضمن اعلام جزئیات این طرح اظهار داشت: در سال نوآوری و شکوفایی برای اولین بار در سطح کشور به همت و ابتکار دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و با هدف ترویج و تبلیغ احکام و معارف اسلامی در ایام تابستان، طلاب غیر ملبس برنامههای تبلیغی گستردهای را برای جوانان و اقشار مختلف جامعه برگزار خواهند کرد.
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