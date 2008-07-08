مرحله اول داوری جشنواره تجسمی شهر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخاب و داوری آثار این جشنواره در دو مرحله اولیه و نهایی توسط اساتیدی چون ابراهیم حقیقی، حسین خسروجردی، فرزاد ادیبی، احمد وکیلی، مصطفی گودرزی، معصومه مظفری، ابوالفضل همتی آهویی، عطیه مرکزی، محمدرضا دادگر، محمد ستاری، حسن سربخشیان، جهانگیر چراغی و سیدمسعود شجاعی طباطبایی انجام خواهد شد.

در داوری اولیه این جشنواره از میان آثار هر منطقه به تفکیک بخش و موضوع پنج اثر برتر انتخاب می‌شود که از میان این آثار چهار اثر به مرحله داوری نهایی و نمایشگاه راه می‌یابد و یک اثر موفق به دریافت جایزه مرحله اول شامل یک سکه بهار آزادی در بخش حرفه‌ای و یک نیم‌سکه در بخش تجربی به همراه لوح تقدیر خواهد شد.

آثار راهیافته به مرحله نهایی مردادماه امسال به صورت نمایشگاههای مستقل در مراکز فرهنگی هنری مناطق تهران به نمایش درمی‌آید و همزمان با برپایی این نمایشگاهها کارگاههایی با حضور هنرمندان پذیرفته شده و سایر علاقمندان با نظارت اساتید رشته‌های مزبور برگزار می‌شود.