  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۰۱

مرحله اول داوری جشنواره تجسمی شهر آغاز شد

مراسم داوری نخستین جشنواره و نمایشگاه بزرگ تجسمی شهر در شش رشته نقاشی، عکاسی، پوستر، کاریکاتور، طراحی و تصویرسازی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه 17 تا 19 تیرماه در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخاب و داوری آثار این جشنواره در دو مرحله اولیه و نهایی توسط اساتیدی چون ابراهیم حقیقی، حسین خسروجردی، فرزاد ادیبی، احمد وکیلی، مصطفی گودرزی، معصومه مظفری، ابوالفضل همتی آهویی، عطیه مرکزی، محمدرضا دادگر، محمد ستاری، حسن سربخشیان، جهانگیر چراغی و سیدمسعود شجاعی طباطبایی انجام خواهد شد.

در داوری اولیه این جشنواره از میان آثار هر منطقه به تفکیک بخش و موضوع پنج اثر برتر انتخاب می‌شود که از میان این آثار چهار اثر به مرحله داوری نهایی و نمایشگاه راه می‌یابد و یک اثر موفق به دریافت جایزه مرحله اول شامل یک سکه بهار آزادی در بخش حرفه‌ای و یک نیم‌سکه در بخش تجربی به همراه لوح تقدیر خواهد شد.

آثار راهیافته به مرحله نهایی مردادماه امسال به صورت نمایشگاههای مستقل در مراکز فرهنگی هنری مناطق تهران به نمایش درمی‌آید و همزمان با برپایی این نمایشگاهها کارگاههایی با حضور هنرمندان پذیرفته شده و سایر علاقمندان با نظارت اساتید رشته‌های مزبور برگزار می‌شود.

کد مطلب 712822

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها