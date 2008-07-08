برگزاری نشست حماس و فتح با نظارت سوریه و مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، این منابع با بیان اینکه گفتگوی ملی فلسطین اواخر ماه جاری برگزار خواهد شد، اظهار داشتند: سفر ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به دمشق و دیدار وی با رهبران گروه های فلسطینی سرآغاز گفتگوی ملی به شمار می رود.

این منابع خاطرنشان کردند: در دیدار ابومازن با گروه های فلسطینی در دمشق، مذاکره با اسرائیل بررسی شد. این گروه ها از ابومازن خواستند تا در حالی که اسرائیل به توسعه شهرکها و یهودی سازی بیت المقدس ادامه می دهد، مذاکره با این رژیم را متوقف کند.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از منابع بیمارستانی و شاهدان عینی گزارش داد: دو مبارز جنبش حماس صبح امروز بر اثر انفجاری مبهم در یک پایگاه آموزشی گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی این جنبش،شهید شدند.

در این انفجار که در خانیونس رخ داد، یک مبارز دیگر نیز زخمی شد.

"اسلام شهوان" سخنگوی وزارت کشور دولت منتخب فلسطین در این رابطه تصریح کرد: این انفجار یک انفجار تصادفی بود که در جریان آموزش در پایگاه وابسته به گردانهای عزالدین قسام رخ داد.