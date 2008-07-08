ارسال پیامک از تلفن ثابت به همراه امکانپذیر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس صدوقی با بیان این خبر افزود: در صورتی که لینک با شبکه موبایل برقرار شود، ارسال پیامک از تلفن ثابت به همراه و بالعکس امکانپذیر می‌شود.



وی اظهار کرد: SMS سرور باید در شبکه تلفن ثابت نصب شده تا امکان برقراری این سرویس برقرار ‌شود.



رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار با اشاره به درخواست‌های رسیده از استان‌ها برای نصب SMS سرور خاطرنشان کرد: بعضی از استان‌ها نظیر فارس درخواست خود برای نصب تجهیزات را ارائه کرده‌اند.



وی در خصوص ارسال پیامک فارسی افزود: کاهش هزینه ارسال پیامک فارسی در راستای تشویق مشترکان به استفاده از خط و زبان فارسی است.



صدوقی افزود: برای تشویق مردم به استفاده از خط و زبان فارسی باید عامل بازدارنده ایجاد کرد، این بازدارنده در این جا کاهش قیمت است.