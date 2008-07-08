  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۳:۰۳

شناورهای سبک از تردد در دریای عمان خودداری کنند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: صاحبان شناورهای سبک از تردد در دریای عمان به واسطه بروز موجهای بلند خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، اداره کل هواشناسی هرمزگان اعلام کرد: با توجه به وزش بادهای شدید در سطح دریای عمان و برخواستن موجهای با ارتفاع بیش از 150 سانتی متر، صاحبان شناورهای سبک از تردد در دریای عمان خودداری کنند.

در این اطلاعیه از صاحبان شناورهای سبک خواسته شده تا قایق های خود را به آرامشگاهها هدایت کنند.

بر این اساس، یگانهای امداد دریایی ستادحوادث غیرمترقبه هرمزگان نیز به منظور مقابله با هر گونه اتفاق موردی در آماده باش خواهند بود.

شرایط جوی فعلی که با وزش باد و گردو غبار همراه است، طی روزهای آتی با میزان متغیر ادامه دارد.

کد مطلب 712848

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها