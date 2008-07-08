به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، اداره کل هواشناسی هرمزگان اعلام کرد: با توجه به وزش بادهای شدید در سطح دریای عمان و برخواستن موجهای با ارتفاع بیش از 150 سانتی متر، صاحبان شناورهای سبک از تردد در دریای عمان خودداری کنند.

در این اطلاعیه از صاحبان شناورهای سبک خواسته شده تا قایق های خود را به آرامشگاهها هدایت کنند.

بر این اساس، یگانهای امداد دریایی ستادحوادث غیرمترقبه هرمزگان نیز به منظور مقابله با هر گونه اتفاق موردی در آماده باش خواهند بود.

شرایط جوی فعلی که با وزش باد و گردو غبار همراه است، طی روزهای آتی با میزان متغیر ادامه دارد.