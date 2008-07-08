بزرگترین سیلوی منطقه غرب کشور در قروه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، دقایقی قبل با حضور مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی، استاندار کردستان و جمعی از مسئولان و مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی استان بزرگترین سیلوی منطقه غرب کشور که برای اولین بار به صورت تمام فلزی ساخته شده بود، مورد بهره برداری قرار گرفت.

مدیر این سیلو در مراسم افتتاحیه این پروژه اظهار داشت: کار اجرای و عملیات ساخت و ساز سیلوی 85 هزار تنی قروه از خرداد ماه سال 86 و با اعتبار اولیه 35 میلیارد و 500 میلیون ریال آغاز شد.

یونس زارعی ادامه داد: بر اساس برآوردهای اولیه مقرر گردی که بانک ملت مبلغ 30 میلیارد ریال از آن را به عنوان تسهیلات به متقاضی پرداخت نمایند که خوشخبتانه میزان تسهیلات در نظر گرفته شده در موعد مقرر تحویل شده و باعث شد که عملیات ساخت و ساز این پروژه با سرعت هر چه تمامتر دنبال شود.

وی افزود: اما با توجه به نیاز داشتن زیرساخت های بسیار محکم از جمله بتن ریزی که در محل ساخت این دهانه ها انجام گرفت و همچنین افزایش نرخ دلار باعث شد که میزان 15 درصد بیش از برآورد انجام شده اعتبار هزینه شود که تمامی اعتبارات و هزینه های انجام گرفته در راستای بهره برداری از این سیلو به 41 میلیارد و 500 میلیون ریال رسید.

مدیر سیلوی فلزی 80 هزار تنی شهرستان قروه تصریح کرد: زمان اجرای عملیات ساخت این پروژه عظیم کمتر از هشت ماه کامل طول کشید که این موفقیت ها در راستای هماهنگی و تعامل بسیار خوب مسئولان استان به انجام رسید.

وی خاطرنشان کرد: محل ساخت این سیلو نیز در 500 متری راه سنندج- قروه و در مسیر راه آهن همدان - سنندج واقع شده و با توجه به این مزیت دسترسی بسیار آسانی به مسیرهای حمل و نقل استان دارد.

زارعی عنوان کرد: یکی دیگر از دلایل ساخت این سیلو در این محل قرار گرفتن در نزدیکترین محل به کشت گندم در مزارع این منطقه است به نحوی که کلیه مزارع شهرستان قروه و دهگلان با کمترین زمان ممکن به این سیلو دسترسی دارند.