ملی حفاری اهواز قهرمان مسابقات گلف پیشکسوتان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش انفرادی الیاس کریمی از هیئت گلف اصفهان با 152 ضربه مقام اول، عیسی رحیمی از هیات گلف استان تهران با 157 ضربه دوم و غضنفر ارزانی از باشگاه ملی حفاری اهواز با 157 ضربه سوم شدند.

در بخش تیمی نیز تیم ملی حفاری اهواز با 479 ضربه اول، هیئت اصفهان با 523 ضربه دوم و تیم دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان با 526 ضربه سوم شدند.

براساس این گزارش، ملی حفاری اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان و هیئتهای اصفهان، تهران و فارس در این رقابتها شرکت کردند در پایان کاپهای قهرمانی تیمی و هدایای انفرادی توسط محمدرضا نداف پور، دبیر فدراسیون، رئیس هیئت و معاون اداره کل تربیت بدنی اصفهان اهدا شد.