  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۴۲

لاریجانی در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران

لاریجانی در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران

سیزدهمین نشست اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با حضور دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و فعالان بخش خصوصی کشور این ماه میزبان رئیس مجلس شورای اسلامی در سیزدهمین نشست ماهانه خود هستند.

بر اساس این گزارش ، نشست اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران روز چهارشنبه مورخ 19/4/1387 از ساعت  30/14 در طبقه دهم اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهد شد.

این نشست در راستای افزایش هر چه بیشتر تعامل فیمابین اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور با قوه مقننه و دستیابی به راهکارهای توسعه و رشد اقتصادی کشور خواهد بود.

کد مطلب 712860

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها