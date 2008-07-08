لاریجانی در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و فعالان بخش خصوصی کشور این ماه میزبان رئیس مجلس شورای اسلامی در سیزدهمین نشست ماهانه خود هستند.

بر اساس این گزارش ، نشست اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران روز چهارشنبه مورخ 19/4/1387 از ساعت 30/14 در طبقه دهم اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهد شد.

این نشست در راستای افزایش هر چه بیشتر تعامل فیمابین اتاق بازرگانی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور با قوه مقننه و دستیابی به راهکارهای توسعه و رشد اقتصادی کشور خواهد بود.