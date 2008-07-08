به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرهنگستان زبان، محتوای این فرهنگ همان‌ است که پیش از این در چهار دفتر با عنوان فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان منتشر شده ‌بود.

دفتر حاضر مشتمل بر 10 ‌هزار واژه است که در یک مجلد گردآوری شده‌ است. در این فرهنگ سعی شده‌ تا کاستی‌ها و ناهماهنگی‌های موجود در چهار دفتر پیشین تا حد امکان رفع شود. همچنین در ادغام این چهار دفتر برخی شماره‌گذاری‌های مربوط به مدخل‌ها در مقایسه با دفترهای قبلی تغییر کرده‌ و واژه‌هایی که در دو یا چند رشتۀ مختلف به تصویب رسیده و در آن دفترها آمده در اینجا ذیل یک مدخل با تعریف‌های جداگانه درج شده‌اند.

از دیگر تغییرات این دفتر نسبت به دفترهای پیشین حذف فهرست حوزه‌ای واژه‌هاست که به دلیل حجم زیاد آنها، از درج این فهرست صرف‌نظر و تنها به دو فهرست الفبایی فارسی و لاتینی اکتفا شده ‌است.

فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان 1376 ـ 1385 در 948 صفحه (730 صفحه فارسی + 218 صفحه لاتین) در شمارگان 3000 نسخه با بهای 150000 ریال منتشر شده ‌است.