بیمه مرکزی با تاسیس دومین صندوق بیمه اتکائی موافقت کرد

به خبرنگار مهر، مهدی کرباسیان امروز در همایش بیمه در نفت، گاز و پتروشیمی در تهران با اشاره به قدیمی بودن صنعت بیمه در ایران ، دولتی بودن صنایع بیمه در کشور را مانع از توسعه و رقابت این صنعت بر شمرد.

رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی نفت از محدودیت تنوع در صنعت بیمه ایران انتقاد کرد و افزود: در حالی که صنعت بیمه در اکثر کشورهای دنیا بیش از 200 نوع بیمه ارائه می کند، این آمار در ایران در خوشبینانه ترین حالت به 50 نوع می رسد.

وی با اشاره به سرمایه گذاری 200 میلیارد دلاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برای تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله ، اظهار داشت: سرمایه بیمه های داخلی اعم از خصوصی و دولتی قادر به پوشش این میزان سرمایه گذاری نبوده و به بیمه اتکائی خارج از کشور نیاز دارد که باید بر روی آن برنامه ریزی کرد.

کرباسیان با تاکید بر تعامل صنعت بیمه اعم از خصوصی و دولتی با صنعت نفت، گفت: خوشبختانه کلیه شرکتهای وابسته به نفت مکلف شده اند کلیه امور و اموال خود را بیمه نمایند.

به گفته وی هم اکنون وزارت نفت همکاری خود را با صنایع بیمه در قالب کنسرسیوم شرکتهای بیمه ای که عموما به بیمه گران ارشد و اتکائی وابسته هستند، آغاز کرد و در حال توسعه آن است.

رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی نفت به تولید روزانه 4.2 میلیون بشکه نفت با وجود تمام مشکلات و تهدیدات اشاره کرد و گفت: این در حالی است که صنعت بیمه ایران همچنان به صورت جدی به بیمه گران اتکائی خارج از کشور وابسته است که باید در این زمینه برنامه ریزی شود.

وی به ظرفیت مازاد بازار بیمه اتکائی در بازار نفت اشاره و تصریح کرد: اوایل دهه 80 بازار بیمه و بیمه اتکائی به دلیل بالا بودن هزینه تولید و پایین بودن قیمت نفت از رونق چندانی برخوردار نبود، اما در سالهای اخیر به واسطه افزایش جهانی قیمت نفت، این بازار با مازاد ظرفیت مواجه شده است.

کرباسیان بررسی ریسک را جزو الزامات اولیه صنعت بیمه اعلام کرد و گفت: بدون ریسک صنعت بیمه مفهومی ندارد، لذا بدون شناسایی عوامل موثر در ریسک نمی توان به ارزیابی حق بیمه و مدیریت آن پرداخت.

وی به تزریق 112 میلیون متر مکعب گاز در سال جاری برای جلوگیری از افت تولید طبیعی 300 هزار بشکه از مخازن نفتی در سال 87 ، اشاره کرد و گفت: برای تحقق این امر نیازمند سرمایه گذاری عظیمی هستیم که صنعت بیمه نیز باید تلاش کند تا این میزان سرمایه گذاری را پوشش دهد.

رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی نفت گفت: بر این اساس تا زمانی که دارندگان سرمایه از سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه اطمینان حاصل نکنند وارد کشورهای نفت خیز نمی شوند، صنعت بیمه هم می تواند به پوشش خطرهایی که منشا اقتصادی، سیاسی، انسانی و حوادث طبیعی دارد، اقدام کند.

به گفته وی صنعت نفت علاوه بر سرمایه سنگین به تکنولوژی پیشرفته نیاز دارد که تحقق این امر نیز مستلزم تامین نیروی انسانی متخصص و ماهر است.

کرباسیان خاطر نشان کرد: همکاری کارشناسان صنعت بیمه و نفت باعث شده تا این صنعت با ایجاد کنسرسیومی ظرفیت داخلی را اشباع کرده و برای مازاد آن به بیمه گران اتکائی بین المللی مراجعه نماید.

وی تصریح کرد: ریسک های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک، شناسایی ، ارزیابی ، کنترل و تامین مالی شده است.