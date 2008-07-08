افزایش صادرات آمریکا به ایران علیرغم تحریمهای سنگین علیه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، بیشترین صادرات آمریکا به ایران در این سالها سیگار بوده که ارزش آن دست کم به 158 میلیون دلار می رسد.

بر اساس این گزارش، پس از سیگار بیشترین حجم صادراتی آمریکا به ایران را اجناسی چون لوازم آرایشی، لباسهای خز دار، تجهیزات مجسمه سازی، عطر و آلات موسیقی تشکیل می دهند و ایالتهایی که بیشترین میزان صادرات آمریکا به ایران از آنها انجام شده نیز عبارتند از : کالیفرنیا، فلوریدا، جورجیا، لوئیزیانا، میشیگان، میسی سی پی، نیوجرسی، کارولینای شمالی، اوهایو و ویسکانسین.

به نوشته آسوشیتد پرس، هر چند تحریمهای آمریکا علیه ایران از 30 سال قبل آغاز شده اما با این وجود دولت آمریکا این اجازه را داده تا اجناسی همچون محصولات کشاورزی، دارو و برخی دیگر از لوازم به این کشور صادر شوند.

جالب توجه است که با وجود فشارهای سیاسی مکررکاخ سفید علیه ملت ایران یک مقام آمریکایی به نام " آدام سوبین"مدیر اداره اموال خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا در این باره ادعا کرد : تحریمهای ما علیه "رژیم ایران" برنامه ریزی شده و نه مردم این کشور!

بر همین اساس، در دوره ریاست جمهوری بوش، 148 هزار دلار تسلیحات نظامی از آمریکا به ایران صادر شده که عمده آن در سال 2004 بوده است.

به گزارش مهر، آسوشیتد پرس در ادامه مطلب خود ادعا کرده است : علاوه بر این، بر اساس اسناد موجود در آمریکا، 13 هزار دلار قطعات جنگنده و عرشه کشتی که مخصوص فرود آمدن جنگنده ها بر روی ناوهای هواپیمابر بوده به ایران صادر شده و این در حالی است که نیروی هوایی ایران ناو هواپیما بر در اختیار ندارد.

این خبرگزاری غربی در انتهای مطلب خود می نویسد : میزان صادرات آمریکا به ایران در سال 2001یعنی اولین سال ریاست جمهوری بوش، 83 میلیون و 300 هزار دلار بود در حالیکه این میزان در سال گذشته به 146 میلیون دلار رسید. بر همین اساس از سال 2001 تا 2007 صادرات آمریکا به ایران بالغ بر 546 میلیون دلار بوده است.