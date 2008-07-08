نتایج بازخوانی بخش صحنه تئاتر ماه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد مرکز هنرهای نمایشی این متون را برای حضور در مرحله بازبینی پذیرفته است:

"چرخ هشتم" علیرضا حنیفی، "عاشقانه تا هشت بشمار" چیستا یثربی، "راه توفانی" بهرام بیضایی، "آینه زار" سیدمهدی شجاعی، "در خیابان‌های سرد شهر" اعظم بروجردی، "سرنخ" حمید امجد، "حیدر" علی عابدی، "روز سرباز" حسن باستانی، "آنان" محمود سامعی، "بی‌سر کلاه" منصور فارسی، "قوها" احمد علامه دهر، "خلاء شکلاتی" علی شعاعی و "سرود سرد خاکستر" حمیدرضا نعیمی.

آثار مشروط هم عبارتند از ترور یک بازیگر تئاتر (گیتی بایندر)، یورت (بهرام صادقی)، سولاریس (محمد میرعلی اکبری)، بوبوک (بنفشه اعرابی)، شمشیرهای ژنرال (قدرت‌الله فتحی)، مجلس نقالی لیر بیچاره (حسین جمالی)، اینجا، برزخ (محسن زمانی)، هفت کوپه از یک قطار (حسین زارعی)، و اینک رستاخیز (کامل نوروزی)، زمان ته‌نشین شده (سعید محسنی)، از پشت پرده‌ها (حسن خلیلی‌فر)، ترافیک [بوق] (فرهاد نقد‌علی)، این نیز بگذرد (محمدرضا لوانی)، مراسمی برای یک دوست (ملیحه مرادی جعفری)، رستگاری (سعید تشکری)، تندیس (نیلوفر طاهری) و دریا و دایره (ایوب آقاخانی).

نتایج کامل بازخوانی آثار این بخش تا پایان تیرماه اعلام و پنجمین جشنواره سراسری تئاتر ماه به کوشش مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری مهرماه امسال در تهران برگزار می‌شود.