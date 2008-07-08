به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد ارزیابی روزنامه اکونومیک تایمز هند نشان می‌دهد 47 فیلم هندی زبان اکران شده در این کشور در فاصله ماه‌های ژانویه تا ژوئن تنها 75 میلیون دلار فروش داشته‌اند که بسیار کمتر از حد انتظار است.





"جودها اکبر" از معدود فیلم های پرفروش هند بود

راجیو ماساند، منتقد و تحلیلگر سینما در این باره گفت: امسال برای بالیوود سالی بد است و بیشتر فیلم‌های مهم در گیشه شکست خورده‌اند. از معدود فیلم‌های موفق نیمه اول سال جاری میلادی می‌توان به "جودها اکبر" آشوتوش گوواریکر با بازی هریتیک روشن و آیشواریا رای اشاره کرد که با بودجه‌ای 10 میلیون دلاری ساخته شد و فروش جهانی آن 30 میلیون دلار بود.

فیلم اکشن "مسابقه" ساخته مشترک عباس و مستان و "بهشت" کونال دشموک درباره شرط‌بندی غیرقانونی در مسابقات کریکت دیگر فیلم‌های موفق هندی امسال هستند. دست‌اندرکاران هالیوود امیدوار هستند فیلم‌های اکران شده در شش ماه دوم بتواند کسری نیمه اول سال را جبران کند.