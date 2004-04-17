محمد ناصري : بيشترين نفع نمايشگاه دائمي كتاب كودك ، به مخاطبان مي رسد

محمد ناصري - نويسنده ، در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب گفت : برگزاري نمايشگاهي با اين مشخصه كه ويژه كودكان و نوجوانان باشد ، بالطبع اولياء كودكان ، اعم از پدران ، مادران ، مربيان و معلمان مدارس با اطمينان خاطر بيشترو صرف وقت كمتري مي توانند به آثار بهتر و برتر دست يابند .

خالق سفرنامه " جاي پاي ابراهيم " كه با فضايي معنوي توام است ، افزود: در اوضاع نا به سامان كتاب كودك كه در سالهاي اخير به وجود آمده است ، ناشران اين حوزه نيز با ايجاد يك نمايشگاه دائمي براي كتاب كودك و نوجوان وارد رقابتي سالم مي شوند و از فوايد اين حركت ، استفاده مثبت مي كنند.

وي خاطرنشان ساخت : ناگفته پيداست كه دلگرمي شاعران ، نويسندگان ، تصويرگران و همه فعالان اين حوزه نيز در صورت تحقق اين طرح ( نمايشگاه دائمي كتاب كودك و نوجوان ) بيشتر مي شود.

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