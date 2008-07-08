شاعر چینی در انتظار پاسخ آرنولد شوارتزنگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه سن دیه گو، از میان 13 نامزد انتخاب شده، چهار نفر به مرحله نهایی کسب این عنوان راه یافتند که شانس اول این جایزه "ماریلین چین" - شاعر چینی - است.

قرار است آرنولد شوارتزنگر فرماندار ایالت کالیفرنیا از میان این چهار شاعر یک نفر را به مدت چهار سال به عنوان ملک الشعرای ایالت خود معرفی کند.

ماریلین چین در هنگ کنگ متولد و در پورتلند بزرگ شده است. کتابهای او در سالهای اخیر از چنان اعتباری برخوردار بوده که در برخی کشورهای آسیایی و دانشگاه های آمریکا به عنوان کتاب درسی تدریس می شود. او در دهه 60 به آمریکا مهاجرت کرد و در آنجا ساکن شد. وی تاکنون چندین جایزه معتبر را دریافت کرده که از جمله آنها می توان به جایزه موسسه رادکلیف در هاروارد و جایزه بنیاد راکفلر و... اشاره کرد.