باشگاه پاس میزبان تورنمنت بین المللی فوتبال / احتمال حضور تیم هایی از عراق و عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه پاس همدان برگزاری تورنمنتی چهارجانبه و بین المللی طی روزهای 24 تا 26 تیرماه را در دستور کار دارند. به غیر از تیم پاس که به عنوان تیم میزبان در مسابقات یاد شده حضور می یابد، تیم فوتبال الزورا عراق نیز بصورت رسمی برای شرکت در این تورنمنت بین المللی اعلام آمادگی کرده است.

مسئولان دو باشگاه سپاهان اصفهان و ابومسلم مشهد نیز بصورت رسمی موافقت خود را برای شرکت در تورنمنت باشگاه پاس اعلام داشته است.

از سوی دیگر مدیران باشگاه پاس در تلاش هستند تا با افزایش تعداد تیم های خارجی حاضر در این تورنمنت بین المللی به رقابت تیم ها جذابیتی دوچندان ببخشند. در همین ارتباط توسط کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال با فدراسیون فوتبال عربستان تماس حاصل شده است تا این فدراسیون مقدمات حضور تیمی از لیگ فوتبال عربستان را در رقابت های یاد شده فراهم آورد.

تورنمنت چهارجانبه فوتبال همدان طی روزهای 24 تا 26 تیرماه سالجاری به میزبانی ورزشگاه قدس همدان برگزار خواهد شد.