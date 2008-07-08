ایران به مرکز تجارت کشاورزی منطقه تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سید مسعود میرکاظمی، ظهر امروز در مراسم افتتاحیه سیلوی 85 هزار تنی قروه اظهار داشت : کشور ایران استعدادها و پتانسیلهای بسیار خوبی را در کشاورزی داراست که در صورت تقویت زیرساختها به قطب اصلی و مرکز تجارت محصولات کشاورزی در منطقه تبدیل خواهد شد.

وی ادامه داد : در راستای دستیابی به این مهم در کشور اقدامات بسیار خوبی در دولت نهم از جمله افزایش تولید و حمایت از کشاورزان، توسعه فضای انبار و ذخیره سازی محصولات کشاورزی و فراهم کردن شرایط صادر کردن کالاهای مازاد نیاز به کشورهای منطقه انجام شده است.

وزیر بازرگانی با اشاره به طرح خرید گندم در کشور عنوان کرد : سامانه خرید گندم به صورت تمام اتوماتیک با همکاری بانک ملت از سال 85 آغاز و خوشبختانه هم اکنون این طرح با موفقیت هر چه تمامتر در حال اجراست.

میرکاظمی تصریح کرد: هم اکنون در راستای اجرای موفقیت آمیز این طرح مشکلاتی که در گذشته گریبان کشاورزان در زمینه نحوه و زمان پرداخت هزینه گندم را داشتند به صورت کامل رفع شده و میزان قیمت گندم کمتر از یک روز پس از تحویل گندم به حساب کشاورز واریز می شود.

وی افزود : یکی دیگر از مشکلاتی که در بخش کشاورزی وجود داشت نحوه و میزان فضای انبار و ذخیره سازی گندم بود که در گذشته و به دلیل نبود فضاهای بهداشتی و استاندارد مشکلات بسیار زیادی را متوجه کشاورزان و دست اندرکاران این حوزه می کرد.

وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: یکی از طرحهای بسیار خوبی که در دولت نهم برای رفع این مشکل آغاز شد استفاده از توانمندیها و پتانسیلهای بخش خصوصی برای جبران این موضوع است که در طول سه سال گذشته این طرح به خوبی و با موفقیت هر چه تمامتر دنبال شده است.

میرکاظمی با اشاره به نقش دولت در سالهای گذشته در بخش ساخت انبار و فضاهای ذخیره سازی گندم در کشور گفت : در گذشته به دلیل کمبود اعتبارات دولتی در این بخش در سال میزان فضای محدودی ساخته می شد که به دلیل عدم تخصیص به موقع اعتبارات مشکلات بسیاری را به وجود می آورد که این مشکل در سال جاری به دلیل حضور بخش خصوصی به طور کامل در حال رفع شدن است.

وی یادآور شد : امروز و همزمان با افتتاح این طرح در سراسر کشور بیش از یک میلیون و 400 هزار تن فضای ذخیره سازی و انبار گندم به بهره برداری می رسد که گامی بسیار خوب برای حل مشکلات ذخیره سازی گندم در کشور برداشته خواهد شد.

میرکاظمی افزود: همچنین در حال حاضر در کشور بالای سه میلیون تن فضای انبار و سیلو در مرحله ساخت و ساز قرار دارد که با بهره برداری از آن بیش از 80 درصد از مشکلات کشور در این زمینه حل خواهد شد.

وزیر بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث ساماندهی وضعیت آرد و نان در کشور بیان داشت: مصرف آرد و نحوه استفاده از آن در خبازیها، بهسازی خبازیها و آموزش پرسنل خبازیهای کشور از دیگر برنامه های کوتاه مدتی بود که در طول سه سال گذشته با موفقیت اجرا شد.

وی افزود: تولید نان به شکل صنعتی نیز یکی دیگر از سیاستهای کاری برای حل مشکل وضعیت نان در کشور است که تا پایان هفته جاری اولین طرح تولید نان صنعتی در نزدیکی شهر تهران در کشور افتتاح خواهد شد.

میرکاظمی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای این سیاست تاکنون بیش از دو هزار مجوز ساخت طرحهای تولید نان صنعتی در کشور صادر شده که در بعضی از شهرهای بزرگ کشور عملیات ساخت و ساز این طرح در مراحل بسیار خوبی قرار دارد.

در این مراسم بزرگترین و تنها سیلوی فلزی منطقه غرب کشور با حضور وزیر بازرگانی و جمعی از مسئولان استانی افتتاح شد.

این سیلو در پنج کیلومتری شهرستان قروه واقع شده و سالانه ظرفیت 85 هزار تن ذخیره گندم را داراست.