معیارهای ارزیابی دستگاه های فعال در حوزه اوقات فراغت با واقعیت منطبق نیست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، منصور طبیعی ظهر امروز در نشستی خبری در خصوص مسائل مطرح شده مبنی بر کم کاری این اداره در نمایشگاه اوقات فراغت گفت: از آنجایی که این دستگاه در طول برگزاری نمایشگاه با در اختیار داشتن سه غرفه فعالیت های متنوع خود را ارائه داده باید گفت یا معیارهای ارزیابی غیر واقعی بوده و یا ارزیابی کننده صلاحیت ارزیابی نداشته است.

وی افزود: در جریان نمایشگاه فرصت، ارشاد اسلامی فارس سه غرفه در حوزه کانون های فرهنگی مساجد، موسسه های موسیقی و فرهنگی و... را به خود اختصاص داد و برنامه های خود را در قالب این سه غرفه به جوانان معرفی کرده است.

وی تصریح کرد: وظیفه ما برنامه ریزی برای دانش آموزان نیست زیرا این قشر جامعه متولی خود را دارند اما در حوزه اوقات فراغت آموزشگاه های موسیقی ما برنامه های تابستانی خود را به صورت مناسبی ارائه کردند.

مدیر کل ارشاد فارس تصریح کرد: به غیر از این باید گفت هزینه ای که صرف برگزاری نمایشگاه اوقات فراغت شد می توانست در حوزه خود اوقات فراغت و اجرای برنامه های مختلف هزینه شود.

طبیعی با بیان اینکه اداره کل ارشاد در همه اوقات برنامه های فرهنگی خود را اجرا می کند، تاکید کرد: به عنوان نمونه برنامه ارکستر موسیقی ملی ایران یکی از برنامه های این اداره برای غنی سازی اوقات فراغت مقارن اول تابستان تدارک دیده شده و با توجه به استقبالی که از این برنامه به عمل می آید باید ارزیابی کرد چندصد ساعت از اوقات فراغت جوانان غنی سازی می شود.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان فارس همچنین در خصوص انتقادات بخشدار مرکزی شیراز مبنی بر حضور کم رنگ این دستگاه در بخش مرکزی نیز گفت: ما در حال حضار مشغول ساخت کتابخانه در برخی از روستاهای این منطقه هستیم و این مسئله حاکی از عدم اطلاعات و آگاهی کافی منتقد است.

منصور طبیعی گفت: اداره ارشاد استان برنامه های خود را به صورت استانی ارائه می کند و همه هنرمندان و فرهنگوران در هرکجای استان با اطلاع از هر برنامه خود را به جریان جاری فرهنگ استان متصل می کنند.

وی گفت: البته نمی توان انتظار داشت که برنامه های مهم و عظیم فرهنگی مانند جشن فرهنگ، جشنواره شعر فجر، جشنواره فیلم فرج و.. را در یک روستا اجرا کرد.

طبیعی گفت: آموزش و پرورش استان همیشه به صورت مستمر با اداره ارشاد همکاری کرده و از این دستگاه کتاب دریافت می کند اما آیا تا به حال شده که مسئول و یا گروه مردمی از بخش مرکزی برای دریافت خدمات فرهنگی به این ارشاد مراجعه کند و ما از ارائه خدمات خودداری کنیم.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان فارس درجریان جشنواره امام رضا(ع) علاقمندانی از آن سوی مرزهای ایران آثار خود را در جشنواره شرکت داده اند و چگونه می شود که فرد و هنرمندی در یکی از روستاهای شیراز از این جشنواره بی خبر باشد.

طبیعی گفت: استان فارس برای اولین بار برای تمام شهرستانها برنامه فرهنگی به صورت یک جدول مشخص تنظیم شده و این موضوع حاکی از توجه این دستگاه بر اجرای برنامه های فرهنگی در تمام شهرسانهای فارس است.