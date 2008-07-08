جنگ رسانه ای خطرناکترین هجمه دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، فتح الله جمیری بعد از ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه فرمانده حوزه مقاومت بسیج رمضان بوشهر افزود : دشمنان با بهره گیری و استفاده از ابرزا رسانه ای به دنبال تخریب روحیه اعتقادی و میهن پرستی جوانان کشورمان هستند.

وی با اشاره به تهاجمات دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد : تهاجم علیه نظام اسلامی ما منحصر به زمان خاصی نیست و دشمنان هر جا که روزنه ای بیابند با ترفندی خاص وارد آن خواهند شد.

فرماده سپاه امام صادق (ع ) بیان داشت : وظیفه مسئولان ذیربط جهت دفع دژخیمان ضد فرهنگی که علیه کشورمان صورت گرفته بیش از پیش است.

جمیری در ارتباط با تحریمهای اقتصادی علیه کشورمان از سوی برخی کشورهای مستبد جهان عنوان کرد : تا کنون قطعنامه های متعدد یک طرفه ای از ناحیه دشمنان برای به زانو در آوردن کشور ما صادر شده که به فضل الهی هیچکدام از آنها نتوانسته بر روند اقتصادی کشور تاثیر گذار باشد.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) بوشهر افزود : در عرصه های سیاسی و فرهنگی افرادی خودباخته در خارج از کشور سازماندهی شده اند تا با فعالیتهای تبلیغاتی این نظام را تضعیف کنند.

وی ادامه داد : از جمله اقدامات آنها می توان به بیش از صدها شبکه رادیویی و تلویزیونی وابسته به شبکه های سیا و موساد اشاره کرد که اشاعه فساد و فحشا در بین جوانان ما در دستور کار خود دارند.

در این مراسم مهدی زنده بودی به عنوان فرمانده حوزه مقاومت بسیج رمضان معرفی شد.