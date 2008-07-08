25 تیرماه روز بدون حادثه در خراسان جنوبی نام‌ گذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جواد وحدتی فرد ظهر امروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش حمل و نقل خراسان جنوبی، اظهار داشت: سازمان حمل و نقل خراسان جنوبی با همکاری صنوف، روزی به یاد ماندنی را در کارنامه بخش حمل و نقل استان در 25 تیر به ثبت برساند.

وی با بیان اینکه بررسی مشکلات و مسائل احتمالی هر بخش به منظور سالم سازی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، خاطر نشان کرد: با برگزاری گردهمایی های دوره ای باید نقاط ضعف و قوت عملکردها را شناسایی کرد.

وحدتی فر بر تشکیل خانه حمل و نقل دراین استان به عنوان یک راهکار ویژه برای تقویت و ارتقای جایگاه انجمن‌ها تأکید کرد و افزود: تقویت انجمن‌های صنفی یکی از اهداف سازمان حمل و نقل است که این امر در راستای سیاست‌ های نظام در رابطه با واگذاری امور مردم به مردم است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه ‌های خراسان جنوبی خانه ‌های حمل و نقل را مجموعه‌هایی قدرتمند دانست و یادآورشد: این مجموعه می ‌تواند با استفاده از ظرفیت صنوف همگن بخش حمل و نقل در رفع معضلات و مشکلات و همچنین پیگیری مطالبات مؤثر باشد.

وحدتی فرد بر برخورد با متخلفان و تضییع کنندگان حقوق دولتی و بیت ‌المال در صنف حمل و نقل استان تأکید کرد و اظهار داشت: فعالان بخش در رعایت حقوق دولتی و احقاق بیت ‌المال جدیت داشته باشند.

وی کنترل افزایش کرایه‌ های این بخش را با توجه به محرومیت منطقه از دست ‌اندرکاران بخش حمل و نقل خواستار شد و ادامه داد: برای ارج نهادن به فعالان بخش حمل و نقل در بحث نماز، شانزدهم مرداد با همکاری ستاد اقامه نماز استان همایشی با عنوان همایش نماز و رانند گان در استان برگزار می ‌شود که امیدواریم حضور دست ‌اندرکاران حمل و نقل استان در این همایش باشکوه باشد.

در پایان این جلسه که با حضور نمایندگان صنوف بخش حمل و نقل جاده‌ ای استان برگزار شد، مقرر شد هر یک از صنوف فرد واجد شرایطی را برای تشکیل خانه حمل و نقل به سازمان معرفی کند.