ساخت جدیدترین شبیه ساز پرواز در کشور / تدوین سند ملی هوا و فضا

دکتر بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با ییان اینکه این شبیه ساز از نوع پایه ثابت است، گفت: دراین شبیه ساز به جای اینکه از ادوات دقیق جلوی هواپیما استفاده شود، مانیتورهای صفحه تخت قرار داده شده و ادوات را بر روی مانیتورها به صورت گرافیکی نشان می دهد

رئیس پژوهشگاه هوا و فضا گفت: همچنین این شبیه ساز نسل جدیدی از شبیه سازهای پرواز به شمار می آید.

وی درباره کاربردهای شبیه سازهای پرواز گفت: این فناوری برای تربیت خلبان به کار می رود و معمولا ساعت پرواز یا حضور در کابین را کاهش می دهند برخی مواقع نیز طراحان از این شبیه سازها استفاده می کنند.

بهرامی با اشاره به سایر پروژه های در دست انجام پژوهشگاه به مهر گفت: پژوشگاه با وزارت راه قراردادی مبنی بر تدوین و تنظیم استراتژی کلان این وزارتخانه و با هواپیمای کشوری نیز قراردادی برای بررسی وضع موجود و سیاستهای آینده این سازمان منعقد کرده است.

وی گفت: سند هوا و فضای کشور نیز توسط پژوهشگاه تدوین و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شده و از کمیسیون مشورتی شورا نیز نظرات را دریافت کرده است. این سند نیز امسال به طور کامل تدوین و نهایی می شود.

رئیس پژوهشگاه هوا و فضا در خصوص الزامات تدوین این سند گفت: باید برای بخش هوا و فضای کشور راهبردها و اهدافی تعریف می شد از این رو از تمام ارگانهای درگیر با موضوع هوا و فضا دعوت کردیم و در چندین جلسه کارشناسی اولین سندی ویژه را به اجماع رساندیم.

وی افزود: شاید این اولین سند ملی باشد که به درون بخشی گسترده ای تبدیل می شود و پس از اتمام آن راه برای بازنگری اسناد پائین دستی مربوط باز خواهد شد.