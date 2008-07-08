92 درصد شهروندان کرجی کارت ملی خود را دریافت کرده اند

علیرضا محرابی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر تنها کمتر از 100 هزار نفر از واجدین شرایط، کارت ملی خود را دریافت نکرده اند این در حالیست که هر روز به تعداد واجدین شرایط دریافت کارت ملی افزوده می شود.

وی افزود: در حال حاضر روزانه بیش از سه هزار کارت ملی توسط پست ارسال می شود و هم اکنون 100 هزار نفر نیز در انتظار دریافت کارت ملی خود هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: طی سه ماهه گذشته میزان ولادت در شهرستان کرج 5/4 برابر میزان وفات بوده است به نحوی که شش هزار و 80 مورد ولادت رخ داده و میزان وفات ثبت شده نیز به یک هزار و 379 مورد می رسد.

محرابی عنوان کرد: طی سه ماه اول سال میزان ازدواج ثبت شده برابر چهار هزار و 677 مورد بوده و میزان طلاق نیز به 837 مورد رسیده است که 5/5 برابر کمتر از میزان ازدواج بوده است.

وی همچنین در خصوص تعویض شناسنامه افراد 15 سال به بالا یادآور شد: در شناسنامه برخی از این افراد جای عکس وجود ندارد و با توجه به ضرورت عکس دار شدن شناسنامه های افراد بالای 15 سال لازم است شناسنامه این افراد تعویض شود از طرفی بر اساس قانون شناسنامه های افراد 30 سال به بالا تحت شرایط خاص و در صورت کهنگی می تواند آن را تعویض کنند.

رئیس اداره ثبت احوال کرج در ادامه به طرح صدور شناسنامه های مکانیزه اشاره کرد و بیان داشت: شناسنامه کودکان در حال حاضر به صورت مکانیزه صادر می شود و قرار است طی یک برنامه ریزی مشخص کلیه شناسنامه ها به شناسنامه های مکانیزه تبدیل شوند.

محرابی متذکر شد: احتمال تحریف این شناسنامه ها کمتر و عمر آنها طولانی تر است و از امنیت بیشتری برخوردارند.