حرکت ایران در مسیر سازنده حل مشکلات جهان / غرب دیدگاه خود را تصحیح کند

به گزارش خبرگزاری مهر،"منوچهر متکی" در گفتگو با شبکه خبری "سی. ان. ان"، خاطر نشان کرد : تحلیل ما از اوضاع کنونی این است که در حقیقت نه منطقه خاورمیانه، نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری در جهان توانایی این را ندارد که شاهد یک عملیات نظامی دیگر در منطقه خاورمیانه باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه بار دیگر به این موضوع اشاره کرد که ایران هیچگاه در اندیشه حمله به کشور دیگری نبوده اما با این وجود در مقابل هر گونه حمله، تهاجم و یا تهدیدی از خاک خود دفاع خواهد کرد.

متکی در ادامه با رد اتهامات بی اساس غرب مبنی براینکه ایران در پی دستیابی به سلاح هسته ای است، گفت : ما اساسا معتقدیم که تسلیحات هسته ای نه فقط برای کشورهای کوچک، بلکه برای کشورها و قدرتهای بزرگ نیز راه حلی برای مشکلاتی که با آنها، روبرو هستند ،نیست و این سلاحها نمی توانند امنیت را برای دارندگان آن به ارمغان بیاورند. تنها مورد استفاده از سلاحهای هسته ای ویرانی و تباهی است.

وزیر امور خارجه ایران ضمن درخواست از غرب برای تغییر دیدگاه خود در قبال ایران و نگریستن به تهران با یک زاویه دید جدید، گفت : ما به آنها می گوییم که با تغییر عینکها (دیدگاه ها)ی خود قادر خواهند بود تا شفاف تر و بهتر از قبل مسائل را ببینند. ایران خود را به باقی ماندن در یک مسیر سازنده و کمک به حل مسائل و مشکلات بین المللی ملزم می داند.