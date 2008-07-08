صادرات کردستان پس از رسمیت مرز باشماق 70 درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مصیب محمدیان شمالی، ظهر امروز در کارگروه توسعه صادرات استان کردستان که با حضور وزیر بازرگانی در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: در راستای اجرای شدن یکی از مصوبات سفر هیئت دولت به استان کردستان و رسمی شدن مرز باشماق مریوان، روند صادرات غیر نفتی در استان وارد فاز جدیدی شده و خوشبختانه این روند وارد سیر صعودی و همچنان در حال رشد و فزونی است.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان با اشاره به مرز مشترک 230 کیلومتری استان کردستان با کشور عراق خاطرنشان کرد: پتانسیلهای استان برای توسعه صادرات غیرنفتی بسیار خوب و قابل توجه است که در صورت تقویت زیرساخت آن کردستان می تواند به سمت تبدیل شدن به قطب صادراتی در کشور گام بردارد.

محمدیان شمالی خاطرنشان کرد: در طول دو ماهه اول سال جاری بالای 129 میلیون دلار کالا از طریق مرز باشماق ترانزیت شده که در مقایسه با سال گذشته 100 درصد افزایش یافته است.

وی عنوان کرد: یکی از مشکلات عمده ای که در مرز باشماق مریوان وجود دارد به تداخل کار در بازارچه مرزی و مرز رسمی است که امیدواریم با دخالت وزارت بازرگانی این مشکل هر چه سریعتر رفع شود.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان با اشاره به مشکل حمل و نقل در استان کردستان خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مشکلاتی که هم اکنون در بخش توسعه صادرات و ترانزیت کالا با آن مواجه هستیم، ضعف حمل و نقل در استان است که امید داریم هر چه سریعتر با چاره اندیشی این موضوع نیز ریشه یابی و حل شود.

شمالی گفت: برای ایجاد هماهنگی در بین دستگاه ها و سازمانهای متولی در بخش صادرات از همه امکانات خویش بهره برده و این روند را نیز همچنان ادامه خواهیم داد.