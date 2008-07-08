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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۰۳

معینی در گفتگو با مهر:

مدعی اصلی قهرمانی تورنمنت روسیه هستیم/ تمجید روس ها از بازیکنان ایران

مدعی اصلی قهرمانی تورنمنت روسیه هستیم/ تمجید روس ها از بازیکنان ایران

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال ، تیم نوجوانان کشورمان را مدعی اصلی کسب عنوان قهرمانی تورنمنت روسیه عنوان کرد.

مسعود معینی که به همراه تیم فوتبال نوجوانان به روسیه سفر کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص این تورنمنت گفت: این مسابقات در شهر یاکویتا روسیه برگزار می شود. البته این مسابقات بخشی از المپیک کوچکی است که در این شهر با حضور 3 هزار ورزشکار در رشته های مختلف انجام می شود.

وی با بیان اینکه در شهر یاکویتا روسیه اکثر ساعات شبانه روز روشن و دمای هوا 21 درجه است، اظهار داشت: این مسابقات بازی های تدارکاتی بسیار خوبی برای تیم نوجوانان به حساب می آید. البته تیم ایران هم بسیار پرقدرت در این بازی ها ظاهر شده و خود را به عنوان مدعی اصلی قهرمانی در این جام مطرح کرده است.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال اضافه کرد: عملکرد و اخلاق بازیکنان نوجوانان ایران باعث شده مسئولان برگزار کننده مسابقات احترام زیادی برای مسئولان، کادرفنی و بازیکنان قائل شوند و این موضوع بسیار قابل اهمیت است.

وی با بیان اینکه عملکرد تیم ایران بازتاب جالبی در رسانه های شهر یاکویتا روسیه داشته است، افزود: روزنامه های این شهر از تیم ایران به عنوان قویترین تیم این مسابقات یاد می کنند، ضمن اینکه اخلاق و رفتار بازیکنان ایران را مورد تمجید قرارداده اند.

معینی در پایان در مورد زمان بازگشت تیم فوتبال نوجوانان به ایران گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده کاروان ایران روز 13جولای (23 تیرماه) به مسکو باز می گردد و اگر مشکلی پیش نیاید بلافاصله راهی تهران می شود. البته اگر بلیت پرواز تیم ملی هماهنگ نشود، تیم ایران 2 روز در مسکو می ماند و پس از آن به ایران باز می گردد.

کد مطلب 713044

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