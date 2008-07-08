مدعی اصلی قهرمانی تورنمنت روسیه هستیم/ تمجید روس ها از بازیکنان ایران

مسعود معینی که به همراه تیم فوتبال نوجوانان به روسیه سفر کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص این تورنمنت گفت: این مسابقات در شهر یاکویتا روسیه برگزار می شود. البته این مسابقات بخشی از المپیک کوچکی است که در این شهر با حضور 3 هزار ورزشکار در رشته های مختلف انجام می شود.

وی با بیان اینکه در شهر یاکویتا روسیه اکثر ساعات شبانه روز روشن و دمای هوا 21 درجه است، اظهار داشت: این مسابقات بازی های تدارکاتی بسیار خوبی برای تیم نوجوانان به حساب می آید. البته تیم ایران هم بسیار پرقدرت در این بازی ها ظاهر شده و خود را به عنوان مدعی اصلی قهرمانی در این جام مطرح کرده است.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال اضافه کرد: عملکرد و اخلاق بازیکنان نوجوانان ایران باعث شده مسئولان برگزار کننده مسابقات احترام زیادی برای مسئولان، کادرفنی و بازیکنان قائل شوند و این موضوع بسیار قابل اهمیت است.

وی با بیان اینکه عملکرد تیم ایران بازتاب جالبی در رسانه های شهر یاکویتا روسیه داشته است، افزود: روزنامه های این شهر از تیم ایران به عنوان قویترین تیم این مسابقات یاد می کنند، ضمن اینکه اخلاق و رفتار بازیکنان ایران را مورد تمجید قرارداده اند.

معینی در پایان در مورد زمان بازگشت تیم فوتبال نوجوانان به ایران گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده کاروان ایران روز 13جولای (23 تیرماه) به مسکو باز می گردد و اگر مشکلی پیش نیاید بلافاصله راهی تهران می شود. البته اگر بلیت پرواز تیم ملی هماهنگ نشود، تیم ایران 2 روز در مسکو می ماند و پس از آن به ایران باز می گردد.