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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۲۰

همزمان باکسب رتبه نخست کشوری/

روسای پیشین دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تقدیر می شوند

روسای پیشین دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تقدیر می شوند

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به بزرگداشت کسب رتبه نخست دانشکده پزشکی این دانشگاه در رتبه بندی سال 86 وزارت بهداشت، از قدردانی از سه رئیس پیشین دانشکده پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی جعفریان با اعلام این خبر افزود: در مراسمی که روز یکشنبه 23 تیرماه با حضور رئیس دانشگاه برگزار خواهد شد از روسای دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در فاصله سالهای 82 تا 86 تقدیر می شود.

رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطر نشان کرد: در این مراسم از کتر اصل سلیمانی، دکتر هاشمی و دکتر امامی رضوی به عنوان روسای پیشین دانشکده و نمایندگان اعضای هیئت علمی دانشگاه تقدیر خواهد شد.

وی افزود: دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از حضور اساتید اندیشمند و دانشجویان پرتلاشی برخوردار است که کسب رتبه نخست کشوری را برای خود تنها مقدمه ای برای فتح قله های بالاتر بر می شمرد.

جعفریان ابراز امیدواری کرد: بتوان برای آینده انگیزه های قوی تری جهت کسب مدارج بین المللی ایجاد کرد.

 

کد مطلب 713053

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