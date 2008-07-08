70 درصد پرونده های قضایی گلستان به شوراهای حل اختلاف ارسال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری، عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در یک ماه گذشته بیش از هشت هزار و 595 فقره پرونده به شوراهای حل و اختلاف این استان وارد و هشت هزارو 150 فقره مختومه شد.

وی اظهار داشت: در خردادماه سال جاری بیشترین و کمترین شمار پرونده های مختومه در شوراهای حل اختلاف گرگان و نوکنده این استان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت شورای حل اختلاف داشلی برون با 69/59 درصد بیشترین تعداد صلح و سازش و بندرگز با 53/9 درصد کمترین تعداد را داشته اند.

معاون قضایی دادگستری گلستان ادامه داد: در مجموع بیش از یک هزار و 700 فقره پرونده در خردادماه سال جاری در شوراهای حل اختلاف این استان منجر به صلح و سازش شده است.

بیش از 600 شعبه حل اختلاف در استان گلستان فعالیت دارد.