4 عضو جدید مجمع سازمان لیگ انتخاب شدند/ برگزاری انتخابات هیئت رئیسه پیش از آغاز لیگ

به گزارش خبرنگارمهر، در انتخابات اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ برتر ازمیان 9 کاندیدا، غلامرضا بهروان ( از مازندران) ، محمد هادی آیت اللهی (از فارس) ، سیروس شاملی (گیلان) و علی اکبر ابرقویی نژاد (از اصفهان) با کسب حداکثر آراء، به عنوان چهارعضو جدید مجمع سازمان لیگ برتر برای مدت 2 سال انتخاب شدند.

مجمع عمومی سازمان لیگ برترمشتمل بر11عضو (4 نفر ازمدیران باشگاههای لیگ برتر، 4 نفر از روسای هیئت های فوتبال لیگ برتر، رئیس سازمان لیگ برتر، دبیرکل فدراسیون فوتبال ومسئول کمیته مسابقات لیگ برتر) انتخاب می شوند و سپس اعضای مجمع، هیئت رئیسه جدید سازمان لیگ را انتخاب خواهند کرد.

قراراست انتخابات هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال پس از بازنگری نهایی اساسنامه و آئین نامه سازمان لیگ برتر پیش از آغازفصل جدید مسابقات لیگ برتر(15 مرداد) برگزار شود.