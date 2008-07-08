طرح پزشک خانواده در مناطق شهری کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد اسماعیل مطلق بعد از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: این طرح به صورت پایلوت در استانهای اردبیل، چهارمحال و بختیاری، یزد و کلیه شهرهای زیر 100 هزار خانوار کشور از اول شهریورماه سال جاری و در صورت موفقیت در سراسر کشور اجرا می شود.

وی با بیان اینکه تیم سلامت طرح پزشک خانواده شامل پزشک، ماما، کارشناسان تعذیه، روانشناسی پرستار و مددکار اجتماعی خواهد بود ادامه داد: عدم مهاجرت روستاییان به شهرها که باعث افزایش تولید و اشتغالزایی می‌شود شعار محوری این طرح، یعنی عدالت در سلامت برای تمام اقشار مردم است.

مطلق از عدم تامین به موقع اعتبارات اجرای این طرح و نیز امضا نشدن تفاهم نامه همکاری بین وزارت رفاه و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی پس از گذشت 5/4 ماه انتقاد و تصریح کرد: خواهشی که از مسئولان وزارت رفاه دارم این است که با توجه به مشکلات قشر وسیعی از جامعه در تامین هزینه های خدمات درمانی، هرچه زودتر این تفاهمنامه را امضا کرده و به مرحله اجرا در آورند.

وی اجرای طرح پزشک خانواده در شهرها را منوط به امضای وزات رفاه و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در خصوص میزان سرانه طرح پزشک خانواده در روستاها دانست و گفت: بر اساس نظر کارشناسان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی میزان این سرانه 132هزار ریال برای هر نفر پیشنهاد داده شد که متاسفانه با توجه به کمبود اعتبارات وزارت رفاه این میزان به 97هزار ریال رسید که ما نگران هستیم با این سرانه اهداف این طرح محقق نشود.

وی خاطرنشان کرد: به رغم توافق سرانه 97 هزار ریالی ولی با گذشته بیش از چهار ماه هنوز این تفاهنامه به امضای دو طرف نرسیده است.

این مسئول کمبود اعتبارات را بزرگترین مانع امضای تفاهنامه عنوان کرد و یادآور شد: اعتبارات مورد نیاز طرح از سوی دولت تامین شده و به حساب هر یک از نهادهای حمایت کننده در قالب بیمه های مختلف شامل بیمه و خدمات درمانی، تامین اجتماعی، کمیته امداد، وزارت رفاه، نیروهای مسلح، وزارت بهداشت و درمان پزشکی و... واریز شده است اما برای عملی کردن این طرح باید هریک از این نهادهای سهمیه اعتباری خود را در قالب یک صندوق مجازی واریز کرده تا با تجمیع اعتبارات بتوانیم طرح را اجرایی کنیم.

مطلق با بیان اینکه اجرای طرح پزشک خانواده از برنامه های اصلی نظام و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و ریاست جمهوری است، تصریح کرد: هیچ نهاد و ارگانی نمی تواند مانع اجرای این طرح شود این وظیفه تمام نهادهای ذیربط است که مشکلات و موانع اجرای این طرح را برطرف کنند.

وی اجرای طرح پزشک خانواده در شهر، افزایش 15 درصدی حقوق پزشکان و افراد شاغل در طرح پزشک خانواده، رشد سرانه مناطق روستایی را از جمله مواردی ذکر کرد که با امضای این تفاهمنامه در کشور اجرایی می شوند در غیر این صورت اجرای آنها با مشکل مواجه خواهد شد.

مطلق همچنین از کم بودن سرانه درمان روستایی نسبت به مناطق شهری نیز انتقاد کرد و گفت: مناطق روستایی به لحاظ وضعیت اسف بار و کمبود امکانات مستحقق این سرانه کم نیستند.

وی پزشک خانواده با نگرش سلامت محوری بهترین و موثرترین استراتژی برای خدمت‌ رسانی به اقشار آسیب ‌پذیر، زنان باردار، کودکان و افراد مسن جامعه عنوان کرد و بیان داشت: باید با پا برجا نگه داشتن این سیستم از صرف هزینه‌های گزاف توسط خود مردم جلوگیری شود تا عدالت اجتماعی و عدالت در سلامت نمایان شود.

رئیس مرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی کشور همچنین از اجرای طرح پرونده الکترونیکی سلامت کشور در استانهای یزد و همدان خبر داد و خاطرنشان کرد: این طرح در شهرستان بابلسر و گلستان در حال اجراست و اگر طرح پزشک خانواده در مناطق شهری اجرایی شود، پیش بینی می شود تا دو سال آینده کل کشور تحت پوشش این طرح قرار گیرند.