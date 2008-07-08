به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد این فیلم در سینما سپیده دو در تمام سانس‌ها به صورت دوبله و در سینما فرهنگ به صورت تک سانس با صدای اصلی و زیرنویس فارسی به نمایش درمی‌آید.

"دست خدا" زندگی خصوصی یکی از مستعدترین بازیکنان تاریخ فوتبال را مورد توجه قرار می‌دهد که در چهار دوره جام جهانی بازی کرد و سال 2000 از سوی فیفا به عنوان بازیکن قرن انتخاب شد.





صحنه به ثمر رسیدن گل دوم آرژانتین در بازی‌های جام جهانی سال 1986

ریسی که گل مارادونا را به انگلستان "حرکت هنرمندانه" می‌داند، تصریح می‌کند: او کوکائین مصرف می‌کرد، اما عضو حکومت نبود. مارادونا نابغه‌ای بود که در تمام زندگی به خود لطمه زد.

در فیلم "مارادونا" علاوه بر مارکو لناردی که نقش دیگو آرماندو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین را بازی می‌کند، بازیگرانی چون جولیتا دیاز، ژوان لیرادو، امیلیانو کاچکا و ... هم حضور دارند.

"مارادونا" به صورت داستانی مقاطعی از زندگی اسطوره آرژانتینی فوتبال جهان را به تصویر می‌کشد؛ داستانی از صعود تا افول این بازیگر نابغه فوتبال که در زندگی شخصی روزهایی نه چندان موفق داشت.

دیگو آرماندو مارادونا ۳۰ اکتبر ۱۹۶۰ به دنیا آمد و تیم ملی آرژانتین توانست با درخشش او در جام‌های جهانی فوتبال ۱۹۸۶ مکزیم و ۱۹۹۰ ایتالیا به ترتیب قهرمان و نایب‌ قهرمان شود.