اخبار كوتاه از سازمان دارالقرآن الكريم

* سازمان دارالقرآن الكريم در نظر دارد چهارمين "همايش سراسري ناشرين قرآن كريم" را با هدف آشنا نمودن ناشرين با روند نظارت بر چاپ و نشر قرآن كريم و بررسي مشكلات موجود و ارايه راهكارهاي مناسب در جهت ارتقاء كيفي و كمي تصحيح قرآن كريم برگزار نمايد. اين همايش با حضور دكتر خاموشي - رئيس سازمان تبليغات اسلامي - و شعائي - معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي - و جمعي از مسوولين و شخصيتهاي قرآني كشور صبح روز چهارشنبه 2/2/83 در باشگاه فرهنگيان شماره 2 واقع در خيابان هفده شهريور ، بعد از زيرگذر امير كبير ، خيابان شكوفه برگزار مي شود .



* سازمان دارالقرآن الكريم به منظور ارتقا سطح معلومات علمي و عملي و راهبردي مسوولين كانونهاي قرآن كريم در سراسر كشور و افراد شاخص قرآني استانها اولين كارگاه آموزشي ويژه را از تاريخ 4/2/83. الي 9/2/83 در محل باغ سبز كرج برگزار مي نمايد. در راستاي اين كارگاه آموزشي ، گردهمايي ساليانه مسوولين كانونهاي قرآن دفاتر استاني سازمان تبليغات اسلامي نيز برگزار مي شود .

