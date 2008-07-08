عملیات اجرایی قطار شیراز - اصفهان 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد صابری در جلسه شورای حمل و نقل استان فارس ضمن تشریح جزئیات عملیات اجرایی قطعات مختلف این پروژه گفت: قطعات یک و دو از اصفهان 100 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و به اتمام رسیده و قطعه سه به طول 130 کیلومتر از 55 درصد پیشرفت برخوردار است.

وی اذعان داشت: قطعه چهار به طول 107 کیلومتر 60 درصد، قطعه پنج به طول 41 کیلومتر 80 و قطعه هفت به طول 57 کیلومتر 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

صابری تصریح کرد: پروژه راه آهن شیراز - اصفهان دارای 22 ایستگاه بوده که ایستگاه های اصفهان تا شهر رضا به پایان رسیده و ایستگاه آباده و اقلید در فارس نیز 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد .

مسئول نظارت راه آهن شیراز - اصفهان در خصوص وضعیت ایستگاه شیراز نیز متذکر شد: 66 هکتار زمین برای ایستگاه شیراز نیاز بوده که 33 هکتار تملک شده و 33 هکتار دیگر نیز با همکاری استانداری فارس در دست تملک قرار دارد .

در ادامه جلسه فرمانده پلیس راه های استان با اشاره به آمار تلفات و تصادفات خاطر نشان ساخت: طی سال گذشته با کاهش 303نفری تلفات انسانی به نسبت مدت مشابه در سال 85 مواجه بودیم و در این خصوص رتبه دوم کشور در کاهش تلفات انسانی جاده ای به استان فارس تعلق گرفت.

سرهنگ داریوش بهادری افزود : در سه ماهه اول 87 نیز 68 نفر معادل 19 درصد کاهش تلفات به نسبت سال گذشته داشته ایم .

فرمانده پلیس راه های استان با اشاره به اجرای تکنولوژی های جدید و اقدامات نوین اداره کل را ه و ترابری در جهت ایمنی بیشتر محور ها تصریح کرد: خط کشی های لرزاننده ، شیارهای لرزشی و محورهای جدید از جمله علتهای عمده کاهش تلفات انسانی طی مدت اخیر در سطح جاده های فارس بوده است.

درادامه جلسه مدیر کل راه و ترابری فارس و رئیس شورای حمل و نقل استان نیز گفت: به رغم اینکه طی سال گذشته در سطح جاده های استان با کاهش تلفات انسانی مواجه بوده ایم اما تا حد مطلوب و ایده آل هنوز فاصله داریم.

حیدر نوروزی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به هدف خود باید تمام مدیران دستگاه ها با یکدیگر بسیج شده و اقدامات لازم را در جهت فرهنگ سازی مناسب و در عین حال ایمنی جاده ها انجام دهیم.

مدیر کل راه فارس افزود: با وجود اینکه حجم کار در فارس زیاد بوده و برای طی روند مناسب عملیات اجرایی پروژه ها به ملزوماتی نظیر اعتبار و... نیازمندیم با تلاش شبانه روزی سعی خواهیم کرد پروژه ها به موقع به بهره برداری برسند.