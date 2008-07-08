200 کلاس درس نوشهر مسافران فرهنگی را اسکان می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار نظری، عصر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش نوشهر افزود: کلاسهای در نظر گرفته شده دارای امکانات رفاهی، خدماتی و بهداشتی بوده و مشکل و کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

وی اظهار داشت: همکاران فرهنگی می توانند برای دسترسی به این مدارس که در منطقه شهری واقع شده است به ستاد اسکان آموزش و پرورش نوشهر مراجعه کنند.

نظری خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از چهار هزار فرهنگی از فضاهای آموزشی این شهرستان برای اسکان استفاده کردند و پیش بینی می شود این رقم در تابستان امسال افزایش یابد.

مدیر آموزش و پرورش نوشهر یادآور شد: برای ارائه خدمات بیشتر به مسافران فرهنگی در منطقه به اعتبار بیشتری نیاز است.

خبر دیگر اینکه مدیر آموزش و پرورش محمودآباد گفت: ستاد اسکان آموزش و پرورش این شهرستان در ایام تعطیلات تابستان آماده پذیرش مسافران فرهنگی است.

سیف اله مسلمی افزود: پیش بینی می شود در ایام تعطیلات امسال بیش از 20 هزار فرهنگی در قالب طرح اسکان در مدارس این شهرستان پذیرش و اسکان داده می شوند.

وی با بیان اینکه این طرح تا 20 شهریور ماه امسال ادامه دارد، تصریح کرد: در ایام تعطیلات نوروز امسال نیز 10 هزار و 650 نفر از فرهنگیان در قالب 964 خانوار در مدارس اسکان یافتند.

مسلمی بیان داشت: بسته های فرهنگی حاوی نکات بهداشتی، امنیتی و خدماتی بین خانواده های فرهنگی اسکان یافته در مدارس توزیع می شود.

مدیر آموزش و پرورش محمودآباد یادآور شد: مسافران فرهنگی که از سراسر کشور به این شهرستان سفر می کنند می توانند همه روزه از ساعت 9 صبح تا 22 به ستاد اسکان آموزش و پرورش محمودآباد واقع در خیابان معلم مراجعه کنند.