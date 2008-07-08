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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۵۰

خبرنگاران عراقی از کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بازدید کردند

مشهد - خبرگزاری مهر: گروهی از مسئولان شبکه‌های ماهواره‌ای، روزنامه ‌نگاران و خبرنگاران کشور عراق عصر امروز از کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، این گروه شامل مسئولان، سردبیران و خبرنگاران شبکه‌های ماهواره ‌ای و روزنامه‌های مختلف عراق نظیر سلام، حریم، انوار و صبا پس از بازدید بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی، نسبت به توسعه و پیشرفت فضاهای فرهنگی آستان قدس رضوی در دوران شکوهمند اسلامی ابراز شگفتی کردند.

رئیس مرکز العراقی تنمیه الاعلامیه پس از این بازدید گفت: از این که فکر شیعی باعث پیشرفت‌های علمی و فرهنگی در کشور ایران شده است، بسیار خوشحالم.

عدنان السراج با ابراز امیدواری از اینکه در آینده با همکاری ملت ایران شاهد ایجاد چنین مجموعه‌هایی در کشور عراق باشیم، افزود: بسیاری از شخصیت‌های این گروه را ادبا، شعرا و اساتید تشکیل می‌دهند که از مشاهده مجموعه عظیم فرهنگی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی شگفت ‌زده شدند.

وی خاطرنشان کرد: حرم مطهر حضرت رضا(ع) در سال‌های اخیر متناسب با شأن و جایگاه امام رضا(ع) توسعه یافته و امیدواریم حرمین شریفین عراق نیز با الگو گرفتن از این اقدامات به جایگاه واقعی خود برسند.

کد مطلب 713110

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