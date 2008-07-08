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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۷:۵۵

ناظر شرعی در تمامی کشتارگاههای استان کرمان مستقر می شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور از استقرار ناظر شرعی در تمامی کشتارگاههای استان کرمان برای نظارت بر ذبح اسلامی دامها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حجت الاسلام علی محمد سلطانی، عصر امروز در حاشیه بازدید از کشتارگاه کرمان گفت: نظارت شرعی یکی از مهمترین مسائل کشتارگاهها در کشور محسوب می شود که همواره مورد توجه قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: باید با مساعدت شهرداریهای استان کرمان شرایطی را به وجود آورد که امکان استقرار ناظران شرعی در تمامی 30 کشتارگاه استان کرمان محیاء شود که لزوم این کار در کشتارگاههای دام بیشتر احساس می شود.

حجت الاسلام سلطانی بیان داشت: این مسئله در کشتارگاههای طیور استان وضعیت مطلوبی دارد که باید در مورد دامها نیز با دقت  بیشتری انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: به زودی نصب کد حلال بر روی فرآورده های تولید در ایران انجام می شود که هم اکنون در کمیسیون ویژه در حال بررسی است.

وی یادآور شد: با نصب این کد بر روی فرآورده های گوشتی با نظارت ناظر شرعی، کلیه مسائل شرعی در کشتارگاهها با دقت صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 713121

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