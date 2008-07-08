هدفمند کردن یارانه ها اقتصاد کشور را متحول می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رئوفی نژاد، عصر امروز در حاشیه نشست ستاد هماهنگی طرح جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانواده ها در استان کرمان اظهار داشت: در استان کرمان 613 هزار خانوار زندگی می کنند که شامل 367 هزار خانوار شهری و 246 هزار خانوار روستایی هستند.

وی یادآور شد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته این طرح به صورت هماهنگ و بادقت و سرعت لازم از 12 مرداد ماه تا 10 شهریور ماه در استان کرمان اجرا می شود.

استاندار کرمان ادامه داد: در مجموع در استان کرمان هزار و 440 نفر در اجرای این طرح همکاری خواهند داشت که در قالب 21 پایگاه جمع آوری اطلاعات فعالیت می کنند.

رئوفی نژاد عنوان کرد: آمار و اطلاعات اقتصادی در سه مرحله جمع آوری و بررسی می شود که در مرحله اول چهار دهک اول و دهکهای پنجم، ششم و هفتم در مرحله دوم و دهک هشتم، نهم و دهم در مرحله سوم از مزایای طرح هدفمند کردن یارانه ها برخوردار می شوند.