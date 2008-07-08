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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۸:۲۳

برای گفتگو با مقامات مصری؛

هیئت حماس راهی قاهره شد

هیئت حماس راهی قاهره شد

هیئتی از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز برای دیدار و گفتگو با مقامات مصری درباره تحولات مربوط به مسئله آتش بس و بازگشایی گذرگاه رفح راهی قاهره پایتخت این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این هئیت نوار غزه را از طریق گذرگاه مرزی رفح به مقصد قاهره ترک کرد و اعضای آن را محمود الزهار از مسئولان ارشد حماس، سعید صیام وزیر کشور دولت منتخب فلسطین و جمال ابوهاشم از دیگر مسئولان این جنبش تشکیل می دهند.

قرار است که موسی ابومرزوق معاون رئیس دفتر سیاسی حماس که مقیم دمشق است، در قاهره به هیئت اعزامی ملحق شود.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین دیروز پرونده آتش بس و میزان پایبندی اشغالگران به آن و موارد نقض آتش بس توسط رژیم اسرائیل و همچنین پرونده گذرگاه رفح و ضرورت اتخاذ تدابیر فوری برای بازگشایی آن را از محورهای گفتگوی هیئت حماس در قاهره عنوان کرد.

فوزی برهوم سخنگوی جنبش حماس نیز موارد نقض آتش بس توسط رژیم اسرائیل، بسته بودن گذرگاهها، عدم پایبندی این رژیم به وارد کردن کالاها و مراحل آتش بس و همچنین پرونده اسیران فلسطینی را از موضوعات مورد مذاکره هیئت حماس با مقامات مصری برشمرده بود.

کد مطلب 713132

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