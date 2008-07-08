کنیا حریف تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران / ژاپن و بحرین حریفان احتمالی

به گزارش خبرنگارمهر، بدنبال مذاکرات فدراسیون فوتبال با مسئولان فدراسیون فوتبال کنیا، طرفین در خصوص برگزاری دیداری تدارکاتی در روز اول آگوست (11 مرداد) به توافق نهایی دست یافتند و مقرر شد این دیدار به میزبانی ایران و در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود.

تیم ملی فوتبال کشورمان پس از برپایی اردوی تدارکاتی در اسپانیا (10 روز) و جمهوری چک (7 روز) در این دیدار تدارکاتی شرکت خواهد کرد.

تیم کشورمان بلافاصله پس از دیدار با تیم ملی فوتبال کنیا، مهیای حضور در پنجمین دوره مسابقات فوتبال غرب آسیا (17 تا 25 مرداد) در تهران خواهد شد.

ملی پوشان کشورمان روز 30 مرداد با سفر به امارات در دیداری تدارکاتی با مصرقهرمان قاره آفریقا پیکارخواهند کرد تا خود را برای نخستین دیدار درمرحله نهایی رقابتهای مقدماتی جام جهانی که روز 16 شهریور برگزارخواهد شد، آماده کنند.

فدراسیون فوتبال کشورمان همچنین مذاکراتی را با فدراسیون های فوتبال ژاپن، بحرین و ازبکستان برای انجام دیدارهای تدارکاتی در خلال بازیهای مقدماتی جام جهانی آغاز کرده است که علیرغم موافقت های مقدماتی، هنوز توافقات لازم در خصوص زمان قطعی برگزاری این دیدارها انجام نشده است.