دو هزار بانوی طلبه در مازندران و گلستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی غفاری در نشستی خبری در ساری با اشاره به وجود یک ساختار آکادمیک مناسب آموزشی در حوزه های علمیه خواهران افزود: این ساختار آموزشی که تلفیقی از نظامهای آموزشی حوزه قدیم و جدید، مراکز آموزشی و دانشگاهی است، نظام آموزشی در حوزه های علمیه را نسبت به دیگر مراکز آموزشی کشور متمایز کرده است.

مدیر منطقه پنج حوزه علمیه خواهران در ساری با اشاره به تصویب این مرکز در سال 86 و افتتاح آن در فروردین ماه امسال گفت: در حال حاضر 21 حوزه علمیه خواهران زیر نظر این مرکز در حال فعالیت است.

وی با بیان اینکه مرکز مدیریت منطقه پنج حوزه های علمیه خواهران شامل استانهای مازندران و گلستان است، خاطرنشان کرد: یازده مدرسه علمیه در مازندران و 10 مدرسه خواهران در استان گلستان تحت پوشش این مرکز هستند.

مدیر منطقه پنج حوزه علمیه خواهران با اشاره به شیوه پذیرش طلبه های خواهر در این مراکز بیان داشت: در این 21 مرکز، طلبه ها با مدرک تحصیلی سیکل برای گذراندن یک دوره هفت ساله و افراد با مدرک دیپلم برای گذراندن یک دوره پنج ساله جذب می شوند و با مدرک کارشناسی فارغ التحصیل خواهند شد.

حجت الاسلام غفاری با بیان اینکه همه ساله در فصل زمستان با اطلاع رسانی عمومی از آن دسته افرادی که دارای مدرک مورد نظر هستند، برای شرکت در آزمون سراسری حوزه های علمیه خواهران ثبت نام به عمل خواهد آمد، عنوان کرد: این افراد داوطلب در بهار سال بعد در آزمون مورد نظر شرکت خواهند کرد.

وی از تحصیل دو هزار طلبه خواهر در مدارس مدیریت مرکز پنج حوزه علمیه خواهران خبر داد و افزود: در آزمون خردادماه امسال نیز دو هزار داوطلب برای ورود به حوزه های علمیه خواهران این دو استان در پنج حوزه امتحانی شرکت کردند.

مدیر منطقه پنج حوزه علمیه خواهران با بیان اینکه حوزه های علمیه خواهران در گذشته از انسجام و هماهنگی مناسبی برخوردار نبودند، بیان داشت: پس از تشکیل مدیریت مناطق، شاهد توسعه فعالیتها و انسجام و همدلی میان حوزه های علمیه هستیم.

حجت الاسلام غفاری با اشاره به اینکه حوزه های علمیه در گذشته تنها به صورت انفرادی و با توانایی موسسان آن اداره می شد، خاطرنشان کرد: منطقه بندی حوزه های علمیه خواهران علاوه بر جلوگیری از پراکندگی، موجب ایجاد جهش های علمی و آموزشی مناسبی در آنها شد.

وی از افتتاح هفت منطقه حوزه های علمیه خواهران تاکنون در سطح کشور خبر داد و بیان داشت: مازندران و گلستان در مرکز مدیریت منطقه پنج قرار دارند.

مدیر منطقه پنج حوزه علمیه خواهران تقویت و هدایت وضعیت مثبت موجود و توسعه حوزه های علمیه خواهران را از مهمترین وظایف این منطقه عنوان کرد و افزود: مدیران مناطق حوزه های علمیه خواهران به دنبال این هستند تا با رسیدن به یک نقطه مطلوب علمی توانایی رقابت با دیگر محافل علمی، دانشگاهی و حوزه های علمیه برادران را داشته باشند.

غفاری گستردگی جمعیت بانوان در جامعه و عهده دار بودن مهندسی زیر ساختهای تربیتی جامعه از سوی آنها را مهمترین ضرورت در برنامه ریزی و سرمایه گذاری جهت رشد سطح علمی بانوان دانست.

وی تبدیل شدن معارف دینی به رفتارهای دینی را یکی از مهمترین ویژگی های علوم حوزوی عنوان کرد و ادامه داد: مشکل امروز جامعه ما در آگاهی دینی نیست؛ بلکه مشکل شکل رفتار دینی و ناهنجاری های رفتاری است که حوزه های علمیه نقش بسیار مهمی در رفع مشکلات این بخش دارند.