45 درصد از مهد کودکهای خراسان رضوی روستا مهد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، تهمینه شکیب، عصر امروز در نشستی خبری با بیان اینکه 45 درصد از 941 مهدکودک در سطح استان خراسان رضوی، روستا مهد هستند افزود: گسترش کمی و کیفی روستا مهدها در جهت تحقق ماده 97 برنامه چهارم توسعه است.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی بیان داشت: در سال گذشته یک وعده غذای گرم برای روستا مهدها در نظر گرفته شده که این طرح از آبان ماه 86 همزمان در سراسر کشور آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه مهدکودک‌ها بر اساس نوع فعالیتها، تیم تخصصی و فضای آموزشی خود سطح بندی شده و امتیاز می گیرند افزود: با توجه به فضای مذهبی شهر مشهد و رابطه متقابل آن با آستان قدس رضوی، سازمان بهزیستی خراسان رضوی تلاش می‌کند از مربیان مهدکودک برای آموزش برنامه‌های قرآنی و مذهبی استفاده کند.

شکیب در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه 40 میلیون ریال برای کاشت حلزون به منظور غربالگری شنوایی نوزادان توسط سازمان بهزیستی خراسان رضوی اختصاص یافته است، یادآور شد: این طرح برای اولین بار، کودکان زیر سه سال را تحت پوشش قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در سال گذشته بیش از 176 میلیارد تومان اعتبار برای مددجویان پشت نوبتی بهزیستی کشور اختصاص داده شد.

شکیب با بیان اینکه سازمان بهزیستی کشور درصدد پرداخت این اعتبارات است، افزود: همچنین در جهت توانمندسازی و مستقل شدن مددجویان، علاوه بر تحت پوشش قرار دادن آنها برنامه‌هایی را در قالب گروه‌های همیار برای افزایش مهارت و توانمندسازی در نظر دارد.