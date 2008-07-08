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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۸:۳۹

مدافع توگویی در آستانه عقد قرارداد با صنعت مس قرار گرفت

کرمان - خبرگزاری مهر: مذاکرات اولیه صنعت مس کرمان با مدافع توگویی فصل گذشته ابومسلم خراسان در کرمان رضایت بخش است.

به گزارش خبرنگار مهر درکرمان، "فرانک آتسو" مدافع توگویی فصل گذشته ابومسلم خراسان برای مذاکره با مدیران صنعت مس کرمان برای حضور در ترکیب این تیم در فصل جاری لیگ برتر وارد کرمان شد.

بنا به این گزارش مذاکرات اولیه با این بازیکن رضایت بخش بوده است و احتمال حضور وی در ترکیب صنعت مس کرمان در فصل جاری زیاد است.

علی حمودی بازیکن فصل گذشته استقلال اهواز نیز که مورد توجه کادر فنی صنعت مس کرمان قرار گرفته بود به طور رسمی قرارداد خود را با صنعت مس کرمان ثبت کرده است.

سرمربی صنعت مس کرمان نیز که پس از لغو اردوی خارج از کشور صنعت مس تیم خود را در کرمان تمرین می دهد، همچنان خواهان برگزاری اردوی آماده سازی صنعت مس کرمان در ترکیه است.

طبق اعلام باشگاه صنعت مس کرمان این تیم به زودی برای برگزاری چند دیدار تدارکاتی به تهران سفر خواهد کرد و پس از آن برای شرکت در یک تورنمنت چهارجانبه به همدان سفر می کند.

کد مطلب 713149

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