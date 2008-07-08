1،350 میلیارد ریال به پژوهش کاربردی آب در گلستان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی حاجیلری، عصر سه شنبه در نشستی با مدیران شهرستان آق قلا افزود: این مقدار برای 12 پزوهش کاربری در زمینه منابع آب اختصاص داده شد که با همکاری محققان دانشگاه علوم کشاورزی گلستان در حال انجام است.

وی اظهار داشت: افزایش ارتباط بین مراکزعلمی و این شرکت از جمله راهبردهای سازمانی است که مورد توجه قرار گرفته است.

حاجیلری خاطرنشان کرد: از مجموع پروژه های در دست اجرا، هفت پژوهش کاربردی در سال گذشته و پنج پژوهش در سال جاری آغاز شده است.

به گفته حاجیلری، بررسی عمر مفید چاه های عمیق، بهینه سازی بهره برداری از تالابها، بررسی اثرات اقتصادی برداشت شن و ماسه از حریم بستر رودخانه و بررسی وضعیت بارش باران در استان از جمله این پژوهش ها است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان بیان داشت: توجه بیشتر به بخش تحقیقات در زمینه منابع آبی امری الزامی است.

حجم منابع آبی گلستان بیش از دو میلیارد متر مکعب است که از این مقدار یک میلیارد و 250 میلیون مترمکعب آن آبهای زیرزمینی است.