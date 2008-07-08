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۱۸ تیر ۱۳۸۷، ۱۸:۵۴

مرفاوی در گفتگو با مهر:

به خاطر برنامه های تدوین شده به تمرین پرسپولیس آمدم / هنوز پیشنهادی ندارم

به خاطر برنامه های تدوین شده به تمرین پرسپولیس آمدم / هنوز پیشنهادی ندارم

سرمربی پیشین استقلال برنامه های تدوین شده کلاس پیشرفته مربیگری را دلیل اصلی حضورش در تمرین پرسپولیس برشمرد.

صمد مرفاوی پس از پایان تمرین امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضورش در تمرین پرسپولیس گفت: به عنوان کسی که سرمربی استقلال بودم حضور در تمرین پرسپولیس برایم جالب توجه بود اما این جزء برنامه های کلاس بود و من می بایست در این تمرین شرکت می کردم.

وی ادامه داد: سطح کلاس آموزش مربیگری به خاطر حضور مدرس برتر فیفا و AFC و حضور مربیان بزرگ ایران بسیار بالاست و امیدوارم این کلاس ها ادامه داشته باشد.

سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال تهران همچنین تصریح کرد: این کلاس ها تاثیر زیادی در من داشته و باعث می شود در آینده با تجربه و علم بیشتر هدایت تیم ها را بر عهده بگیرم.

مرفاوی در مورد احتمال قبول سرمربیگری یک تیم در مسابقات فصل آینده اظهار داشت: هنوز پیشنهاد رسمی نداشته ام ضمن اینکه پیشنهاد صنایع اراک را هم به علت اینکه می خواهم در تهران مربیگری کنم رد کردم.

وی درپایان گفت: هنوز از استقلال پیشنهادی دریافت نکردم ولی این احتمال وجود دارد پس از پایان این کلاس به استقلال دعوت شوم.

کد مطلب 713173

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