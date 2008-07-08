به خاطر برنامه های تدوین شده به تمرین پرسپولیس آمدم / هنوز پیشنهادی ندارم

صمد مرفاوی پس از پایان تمرین امروز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضورش در تمرین پرسپولیس گفت: به عنوان کسی که سرمربی استقلال بودم حضور در تمرین پرسپولیس برایم جالب توجه بود اما این جزء برنامه های کلاس بود و من می بایست در این تمرین شرکت می کردم.

وی ادامه داد: سطح کلاس آموزش مربیگری به خاطر حضور مدرس برتر فیفا و AFC و حضور مربیان بزرگ ایران بسیار بالاست و امیدوارم این کلاس ها ادامه داشته باشد.

سرمربی پیشین تیم فوتبال استقلال تهران همچنین تصریح کرد: این کلاس ها تاثیر زیادی در من داشته و باعث می شود در آینده با تجربه و علم بیشتر هدایت تیم ها را بر عهده بگیرم.

مرفاوی در مورد احتمال قبول سرمربیگری یک تیم در مسابقات فصل آینده اظهار داشت: هنوز پیشنهاد رسمی نداشته ام ضمن اینکه پیشنهاد صنایع اراک را هم به علت اینکه می خواهم در تهران مربیگری کنم رد کردم.

وی درپایان گفت: هنوز از استقلال پیشنهادی دریافت نکردم ولی این احتمال وجود دارد پس از پایان این کلاس به استقلال دعوت شوم.