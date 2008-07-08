سهم امسال شهرستانهای هرمزگان در طرح آبیاری تحت فشار مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد نصوری، عصر امروز در حاشیه برگزاری نشست کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان افزود: بر این اساس سهم شهرستان رودان به واسطه وجود مزارع بیشتر دو هزار و600 هکتار، شهرستان بندرعباس دو هزار و 300 هکتار، شهرستان میناب دو هزار هکتار، حاجی آباد 1600، بستک، خمیر، پارسیان هر کدام 400 هکتار، جاسک 200 هکتار و بندرلنگه 100 هکتار تعیین شده که در صورت تامین اعتبارات طرح این میزان در شهرستانهای مختلف افزوده می شود.

وی بیان داشت: امسال با توجه به گسترش دامنه خشکسالیها در هرمزگان توجه و لزوم بیشتری بر مکانیزه سازی روشهای آبیاری تحت فشار اعمال می شود و قرار شده در اقدامی ویژه امسال بیش از 10 هزار هکتار از اراضی استان تحت پوشش آبیاری مدرن قرار گیرد.

نصوری ادامه داد: اگر بتوانیم میزان 10 هزار هکتاری برنامه ریزی شده را محقق کنیم با توجه به متوسط نیاز هشت هزار مترمکعبی به آب در هر هکتار، بیش از 80 میلیون مترمکعب صرفه جویی صورت می گیرد که معادل کل گنجایش سد بزرگی همچون شمیل و نیان خواهد بود.