بزرگترین مرکز خبری تاریخ بازیهای المپیک افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مرکز خبری واقع در نزدیکی ورزشگاه المپیک قرار دارد و در فاصله درست یک ماه تا آغاز بازیهای المپیک توسط "لیوشی" رئیس کمیته برگزار کننده این بازیها گشایش یافت.



این مرکز خبری به مساحت 62 هزار متر مربع در چهار طبقه طراحی شده است که پیش بینی می شود در طول بازیهای المپیک پذیرای بیش از 6 هزارخبرنگار وعکاس از سراسر دنیا باشد.

مرکزخبری بازیهای پکن علاوه بر تعداد زیادی مکان جمع آوری اطلاعات و اتاق کنفرانس، شامل تعدادی رستوران، یک ورزشگاه، یک سالن ماساژ وحتی یک آرایشگاه است که خبرنگاران می توانند در آنجا موهای خود را با پرداخت تقریبا 50 یوآن (25/7 دلار) کوتاه کنند.



بیست ونهمین دوره بازیهای المپیک از 18 مرداد تا 3 شهریور در شهر پکن چین برگزارخواهد شد.