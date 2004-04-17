جان كري به اسراييل دعوت مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه يديعوت آهارونوت، نخست وزير رژيم صهيونيستي در سفر اخير خود به آمريكا ديدار با جان كري را رد كرده بود.

داني ايالون سفيراسراييل در آمريكا علت مخالفت شارون براي ديدار با كري را ناشي از برنامه زماني فشرده شارون به آمريكا خواند.

روزنامه اسراييلي به نقل ازمنابع سياسي آمريكايي نوشت: در صورتي كه كري با سفر به اسراييل مخالفت كند احتمال دارد شارون در خلال سفر آينده خود به آمريكا با كري ديدار كند.

شايان ذكر است شارون قرار است ماه آينده براي شركت در كنفرانس سازمان يهوديان آمريكا(ايپاك) به آمريكا سفر كند.

نخست وزير اسراييل چهارشنبه گذشته در ديدار با بوش در واشنگتن توانست حمايت كامل رئيس جمهور آمريكا را از طرح جداسازي خود بدست آورد.

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