به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد استودیوها از هم‌اکنون آماده بمباران تماشاگران با آثار تاریخی خود در پائیز امسال هستند تا سینماهای چندسالنه را به مکان‌هایی موزه‌مانند تبدیل کنند.





دانیل کریگ در صحنه‌ای از فیلم "مقاومت"

این فیلم‌ها طیفی متنوع از تولیدات بزرگ استودیویی نظیر "بچه عوضی" کلینت ایستوود با بازی آنجلینا جولی درباره سال‌های 1920 و فیلم حماسی "استرالیا" ساخته باز لورمان با بازی نیکول کیدمن و هیو جکمن درباره جنگ جهانی تا فیلم‌های خاص "زندگی مخفی زنبورها" جینا پرینس ـ بیتوود و "تردید" با بازی مریل استریپ و فیلیپ سیمور هافمن را دربر می‌گیرد.

این موج با آثار تاریخی پرزرق و برق ("دوشس" با بازی نایتلی)، داستان‌های سیاسی ("فراست / نیکسن" ران هوارد)، درام‌های خانوادگی 1950 ("مسیر انقلابی" سام مندس با بازی دی کاپریو) تا فیلم‌های زندگینامه‌ای ("میلک" گاس ون سنت با بازی شان پن) و چند فیلم جنگی ("مقاومت" ادوارد زوئیک، "شانگهای" میکائیل هافستروم و "معجزه در سینت آنا" اسپایک لی) ادامه می‌یابد.

استودیوهای هالیوود سابقه طولانی‌ در ساخت فیلم‌های تاریخی از حماسه‌هایی چون "بن هور" گرفته تا فیلم‌هایی چون "توفان یخ" دارند، اما این موج جدید ساخت فیلم‌هایی درباره گذشته از چند جهت قابل توجه است. تمام این فیلم‌ها در یک دوره زمانی 10 یا 12 هفته‌ای نمایش داده می‌شوند.

انتظار برای پرفروش شدن این فیلم‌ها زیاد است، چرا که پیش‌بینی می‌شود تعداد فیلم‌های پائیز امسال 25 درصد کمتر از حدود 70 فیلم سال قبل باشند. در این بین شاید چالش‌برانگیزترین مسئله این است که وقتی هنوز درباره اکران پائیز پارسال سئوال‌های زیادی مبنی بر استقبال تماشاگران وجود دارد، آیا انتخاب پائیز برای نمایش این فیلم‌های تاریخی اقدامی مناسب است؟

سال گذشته فیلم‌هایی چون "مایکل کلیتن"، "تاوان" و "در دره الله" از دریچه دوربین خود برخی مسائل معاصر را به تصویر کشیدند. فیلم‌های امسال نیز تقریبا به مضامین مشابه پرداخته‌اند: فساد قدرت ("بچه عوضی")، قربانیان بی‌گناه جنگ ("استرالیا"، "معجزه در سینت‌آنا" و "مقاومت") و بی‌ثباتی حقیقت ("تردید" و "فراست / نیکسن).

به هر حال هنوز این سئوال وجود دارد که آیا تماشاگران مایل به شنیدن داستان‌هایی هستند که ممکن است پیش از به دنیا آمدن‌ آنها اتفاق افتاده باشد؟‌