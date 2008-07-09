اثبات دخالت گروهک منافقین در امور عراق و اخراج قریب الوقوع آنها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البینه الجدیده ، هوشیار زیباری با بیان این مطلب، تصریح کرد : دولت عراق تصمیم به اخراج گروهک تروریستی مجاهدین خلق(منافقین) از خاک عراق گرفته است.

وی در ادامه افزود: قانون اساسی عراق تعیین کننده حضور این گروهک در عراق یا اخراج آن است.

وزیر امور خارجه عراق با اشاره به طرح موضوع اخراج گروهک تروریستی منافقین از خاک عراق در خلال سفرهای خود تاکید کرد: ملت عراق از این گروهک ناراضی هستند،زیرا دخالت آنها در امور داخلی کشورشان به اثبات رسیده است.

هوشیار زیباری خاطر نشان کرد: به زودی پرونده گروهک تروریستی منافقین به مرحله پایانی خود یعنی اخراج از عراق نزدیک می شود.

این درحالی است که یک پایگاه خبری موسوم به الجوار از دستگیری " مسعود رجوی " سرکرده این گروهک تروریستی خبر داد.



به گزارش مهر، گروهک تروریستی منافقین، پایگاه نظامی اشرف در استان دیاله را از دهه 80 به عنوان مقر خود انتخاب کرد و در خلال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با رژیم سابق همکاری می کرد.

دولت عراق ضمن بررسی حضور گروهک تروریستی منافقین در خاک عراق و مداخله آن در امور داخلی این کشور، تصمیماتی را در شش ماده علیه این گروهک اتخاذ کرد.

یکی از نمایندگان پارلمان عراق با اشاره به تصمیم دولت این کشور برای بیرون راندن گروهک منافقین تاکید کرد که تمام مقامها و دستگاههای عراقی درباره این مسئله اتفاق نظر دارند. سیدعبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق نیز با غیر قانونی حضور این گروهک تروریستی در عراق، بر ضرورت اخراج فوری آنها از کشورش تاکید کرد.