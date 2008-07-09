9500 دام استان مرکزی علیه بیماری هاری واکسینه شدند

دکترسید سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: واکسیناسیون علیه بیماریهای شاربن، لپتوسپیروز و کزاز نیز بر روی ۳۵۰هزار راس دام نیز انجام شد.
وی تصریح کرد: تعداد ۱۵هزار و ۲۳۰راس گاو در رابطه با بیماری سل تست توبر کولین شدهاند که هشت راس از آنها آلوده شناسایی و معدوم شده اند.
حسینی با اشاره به اینکه تست جنون گاوی، طاعون و تب مالت بر روی انواع دامهای سطح استان انچام گرفته که خوشبختانه موردی مشاهده نشده است، گفت: در این مدت چهار هزار و ۹۲۳مرکز صنعتی طیور و مراکز عرضه پرنده زنده نیز بررسی و در رابطه با آنفلونزای فوق حاد مرغی اقدامات لازم صورت گرفته است.
حسینی ادامه داد: درسال گذشته هفت میلیون و هفتاد و شش هزار و ۴۹۵راس دام سبک و سنگین تحت پوشش عملیات مبارزه با انگل خارجی قرار گرفته که ۲۱ کانون بیماری دیستوماتوز و سه کانون دیکروسلیوم وجود داشته است.
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