9500 دام استان مرکزی علیه بیماری هاری واکسینه شدند

دکترسید سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: واکسیناسیون علیه بیماریهای شاربن، لپتوسپیروز و کزاز نیز بر روی ‪ ۳۵۰‬هزار راس دام نیز انجام شد.

وی تصریح کرد: تعداد ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۲۳۰‬راس گاو در رابطه با بیماری سل تست توبر کولین شده‌اند که ‪ هشت راس از آنها آلوده شناسایی و معدوم شده اند.

حسینی با اشاره به اینکه تست جنون گاوی، طاعون و تب مالت بر روی انواع دامهای سطح استان انچام گرفته که خوشبختانه موردی مشاهده نشده است، گفت: در این مدت چهار هزار و ‪ ۹۲۳‬مرکز صنعتی طیور و مراکز عرضه پرنده زنده نیز بررسی و در رابطه با آنفلونزای فوق حاد مرغی اقدامات لازم صورت گرفته است.

حسینی ادامه داد: درسال گذشته هفت میلیون و هفتاد و شش هزار و ‪ ۴۹۵‬راس دام سبک و سنگین تحت پوشش عملیات مبارزه با انگل خارجی قرار گرفته که ‪۲۱‬ کانون بیماری دیستوماتوز و سه کانون دیکروسلیوم وجود داشته است.